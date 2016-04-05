Россияне выкрали кота из Бучи и вывезли в Беларусь, а беларусские волонтеры помогли коту вернуться к хозяевам



«Мы начали искать Макса. 38 дней я упорно верила, что он жив. Без доказательств, вопреки тому, что все писали, что в нашем поселке был ад», - написали хозяева кота.



Месяц назад хозяйке кота позвонили на вайбер с незнакомого беларусского номера.



«На кулоне были ваши контакты, мы не знали, звонить или нет и как вы отнесетесь к беларусам, после всего, что происходит», — сказала звонившая девушка.



Оказалось, что Макса выкрали россияне. Кот проехал больше 300 км на броне российского БТРа вместе с украденной у жителей Бучи и Ирпеня бытовой техникой. В районе Гомеля мейн-куну удалось сбежать и прибиться к местным жителям.



Беларусские волонтеры помогли сделать Максу новый ветеринарный паспорт и чип и передали его польским волонтерам на границе. Сейчас он воссоединился с семьей в Чехии.