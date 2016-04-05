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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1030103110321033
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 21:35

  flyman написав:juristkostya
ще один варіант, Валуйки

Вы думаете, почему я выше акцентировал, что "перерезать снабжение" желательно к югу от Купянска (то есть, к юго-востоку от Харькова)?
Именно потому, что в нем сходятся дороги от Шебекино и от Валуйки. Отрезать только Шебекино даст немного.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 21:39

  lapay написав:Перефразовуючи Черчиля в сорок п'ятому: "Іван побачив Європу(Бучу), Європа(Буча) побачила Івана".


Станіслав Лем у листі до Майкла Кендла, американського перекладача своїх творів англійською мовою, написав з Берліна 6 травня 1977 року:

Натомість, росіяни були кодлом, яке усвідомлювало свою підлість і ницість безсловесним, глухим, здатним на будь-яку розпоясаність чином; отож, ґвалтуючи 80-річних бабусь, роздаючи смерть від нехоті, побіжно, між іншим, валячи, руйнуючи й нищачи усі ознаки достатку, ладу, цивілізованої заможності, демонструючи в безкорисливості цього нищення чималу Завбачливість, Ініціативу, Увагу, Зосередженість, Напруження Волі – завдяки цьому вони мстилися не лише німцям (врешті, – ІНШИМ!) за те, що німці влаштували було в Росії, а й мстилися усьому світові поза межами своєї в’язниці помстою, найпідлішою з можливих: адже вони обсирали все – жодні тварини не демонструють подібної, так би мовити, ЕКСКРЕМЕНТАЛЬНОЇ ЗАПЕКЛОСТІ, яку демонстрували росіяни, забиваючи й наповнюючи своїми екскрементами розгромлені салони, шпитальні зали, біде, клозети, серучи на книжки, килими, вівтарі; у цьому сранні на увесь світ, який вони тепер МОГЛИ, яка ж це радість! скОпати, стовкти, обісрати, а до всього ще й зґвалтувати й убити (вони ґвалтували жінок після пологів, жінок після важких операцій, ґвалтували жінок, які лежали в калюжах крові, ґвалтували і срали,...
https://www.ar25.org/article/stanislav- ... yetiv.html

Любопытно, что не смотря на это, Лем в Союзе считался "почти своим", не имел проблем с переводами, кинопостановками и пр.... Это письмо хранилось в полном секрете, видимо.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 21:42

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:А какіє ваші доказательства?
мошеш предявити довідку що в останні три роки від москалів не отримував грошей в тому числі й на офшорівські рахунки...

Один в один як твоє лайно по картам...

Боже, какой тупой слив....
Все, в игнор

Сегодня, не Ваш день.
1. Вы ищите конфронтацию в общении.(у большинства и без Вас - больше чем проблемы).
2. Даже если оппонент не прав - а большинство действительно "диванные Ыксперды" - попробуйте(постарайтесь) "показать это на пальцах" - увы, но и Вы не Гудериан.
3. Народ просто тупо озлоблен и есть из-за чего(это ещё не вечер) - его не стоит дразнить, а бросить кость.
4. О картах: https://map.edopomoga.gov.ua/ более, чем хорошая карта с немалой разрешаемой способностью - не указывает технику, состав, вооружение, ...
5. Если у Вас нет комендантского часа, Вы не на работе или службе - то лучше пораньше лечь спать - завтра понедельник.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 21:45

выкрали кота КАРЛ

Россияне выкрали кота из Бучи и вывезли в Беларусь, а беларусские волонтеры помогли коту вернуться к хозяевам

«Мы начали искать Макса. 38 дней я упорно верила, что он жив. Без доказательств, вопреки тому, что все писали, что в нашем поселке был ад», - написали хозяева кота.

Месяц назад хозяйке кота позвонили на вайбер с незнакомого беларусского номера.

«На кулоне были ваши контакты, мы не знали, звонить или нет и как вы отнесетесь к беларусам, после всего, что происходит», — сказала звонившая девушка.

Оказалось, что Макса выкрали россияне. Кот проехал больше 300 км на броне российского БТРа вместе с украденной у жителей Бучи и Ирпеня бытовой техникой. В районе Гомеля мейн-куну удалось сбежать и прибиться к местным жителям.

Беларусские волонтеры помогли сделать Максу новый ветеринарный паспорт и чип и передали его польским волонтерам на границе. Сейчас он воссоединился с семьей в Чехии.

https://t.me/rozumaha/13712
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 21:46

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну після 9 травня значно перевищує потік на виїзд!
а що вже мужикам 18..60 можна виїхати?
А при чому тут вік до вїзду?
Вїзд по віку і не контролювали.

Гадаєш?
з метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану, виїзд за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, обмежено.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 22:01

  Water написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:а що вже мужикам 18..60 можна виїхати?
А при чому тут вік до вїзду?
Вїзд по віку і не контролювали.
Гадаєш?
з метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану, виїзд за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, обмежено.
Різниця сам побачиш - чи треба пояснювати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 22:04

  budivelnik написав:
  Water написав:
  budivelnik написав:Гадаєш?
з метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану, виїзд за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, обмежено.
Різниця сам побачиш - чи треба пояснювати?

Як дозволять виїзд мужикам 18..60, от тоді і будем рахувати курчат по осені.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 22:04

  budivelnik написав:Різниця сам побачиш - чи треба пояснювати?

Так flyman питав про виїзд, ти до чогось написав в'їзд.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 22:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Любопытно, что не смотря на это, Лем в Союзе считался "почти своим", не имел проблем с переводами, кинопостановками и пр.... Это письмо хранилось в полном секрете, видимо

Лем не одноразово висловлювався на цю тему. Революції, які прокотились окупованою Європою після смерті сталіна, мали наслідки у вигляді значно ліберальніших режимів, за совковий. Наші революції нового тисячоліття теж мали такий наслідок, ми навіть не дамо нас окупувати.
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