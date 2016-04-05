flyman написав:juristkostya ще один варіант, Валуйки
Вы думаете, почему я выше акцентировал, что "перерезать снабжение" желательно к югу от Купянска (то есть, к юго-востоку от Харькова)? Именно потому, что в нем сходятся дороги от Шебекино и от Валуйки. Отрезать только Шебекино даст немного.
lapay написав:Перефразовуючи Черчиля в сорок п'ятому: "Іван побачив Європу(Бучу), Європа(Буча) побачила Івана".
Станіслав Лем у листі до Майкла Кендла, американського перекладача своїх творів англійською мовою, написав з Берліна 6 травня 1977 року:
Натомість, росіяни були кодлом, яке усвідомлювало свою підлість і ницість безсловесним, глухим, здатним на будь-яку розпоясаність чином; отож, ґвалтуючи 80-річних бабусь, роздаючи смерть від нехоті, побіжно, між іншим, валячи, руйнуючи й нищачи усі ознаки достатку, ладу, цивілізованої заможності, демонструючи в безкорисливості цього нищення чималу Завбачливість, Ініціативу, Увагу, Зосередженість, Напруження Волі – завдяки цьому вони мстилися не лише німцям (врешті, – ІНШИМ!) за те, що німці влаштували було в Росії, а й мстилися усьому світові поза межами своєї в’язниці помстою, найпідлішою з можливих: адже вони обсирали все – жодні тварини не демонструють подібної, так би мовити, ЕКСКРЕМЕНТАЛЬНОЇ ЗАПЕКЛОСТІ, яку демонстрували росіяни, забиваючи й наповнюючи своїми екскрементами розгромлені салони, шпитальні зали, біде, клозети, серучи на книжки, килими, вівтарі; у цьому сранні на увесь світ, який вони тепер МОГЛИ, яка ж це радість! скОпати, стовкти, обісрати, а до всього ще й зґвалтувати й убити (вони ґвалтували жінок після пологів, жінок після важких операцій, ґвалтували жінок, які лежали в калюжах крові, ґвалтували і срали,... https://www.ar25.org/article/stanislav- ... yetiv.html
Любопытно, что не смотря на это, Лем в Союзе считался "почти своим", не имел проблем с переводами, кинопостановками и пр.... Это письмо хранилось в полном секрете, видимо.
budivelnik написав:А какіє ваші доказательства? мошеш предявити довідку що в останні три роки від москалів не отримував грошей в тому числі й на офшорівські рахунки...
Один в один як твоє лайно по картам...
Боже, какой тупой слив.... Все, в игнор
Сегодня, не Ваш день. 1. Вы ищите конфронтацию в общении.(у большинства и без Вас - больше чем проблемы). 2. Даже если оппонент не прав - а большинство действительно "диванные Ыксперды" - попробуйте(постарайтесь) "показать это на пальцах" - увы, но и Вы не Гудериан. 3. Народ просто тупо озлоблен и есть из-за чего(это ещё не вечер) - его не стоит дразнить, а бросить кость. 4. О картах: https://map.edopomoga.gov.ua/ более, чем хорошая карта с немалой разрешаемой способностью - не указывает технику, состав, вооружение, ... 5. Если у Вас нет комендантского часа, Вы не на работе или службе - то лучше пораньше лечь спать - завтра понедельник.
Россияне выкрали кота из Бучи и вывезли в Беларусь, а беларусские волонтеры помогли коту вернуться к хозяевам
«Мы начали искать Макса. 38 дней я упорно верила, что он жив. Без доказательств, вопреки тому, что все писали, что в нашем поселке был ад», - написали хозяева кота.
Месяц назад хозяйке кота позвонили на вайбер с незнакомого беларусского номера.
«На кулоне были ваши контакты, мы не знали, звонить или нет и как вы отнесетесь к беларусам, после всего, что происходит», — сказала звонившая девушка.
Оказалось, что Макса выкрали россияне. Кот проехал больше 300 км на броне российского БТРа вместе с украденной у жителей Бучи и Ирпеня бытовой техникой. В районе Гомеля мейн-куну удалось сбежать и прибиться к местным жителям.
Беларусские волонтеры помогли сделать Максу новый ветеринарный паспорт и чип и передали его польским волонтерам на границе. Сейчас он воссоединился с семьей в Чехии.
juristkostya написав:Любопытно, что не смотря на это, Лем в Союзе считался "почти своим", не имел проблем с переводами, кинопостановками и пр.... Это письмо хранилось в полном секрете, видимо
Лем не одноразово висловлювався на цю тему. Революції, які прокотились окупованою Європою після смерті сталіна, мали наслідки у вигляді значно ліберальніших режимів, за совковий. Наші революції нового тисячоліття теж мали такий наслідок, ми навіть не дамо нас окупувати.