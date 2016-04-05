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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1031103210331034
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 23:04

  juristkostya написав:1. Выхода на границы Харьковской области _пока_ нет.
Ждём в ближайшие дни.

По итогам 15 мая появились первые отчёты о реальном выходе к границе. Что и требовалось доказать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 23:20

  Water написав:
  budivelnik написав:Різниця сам побачиш - чи треба пояснювати?

Так flyman питав про виїзд, ти до чогось написав в'їзд.


То може почнеш спочатку
  budivelnik написав:
  flyman написав:
  greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну після 9 травня значно перевищує потік на виїзд!
а що вже мужикам 18..60 можна виїхати?
А при чому тут вік до вїзду?
Вїзд по віку і не контролювали.


То як звяжеш підряд три вїзд-виїзд-вїзд....
budivelnik
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  #<1 ... 1031103210331034
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