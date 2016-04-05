juristkostya написав:1. Выхода на границы Харьковской области _пока_ нет. Ждём в ближайшие дни.
Water написав: budivelnik написав:Різниця сам побачиш - чи треба пояснювати?Так flyman питав про виїзд, ти до чогось написав в'їзд.
budivelnik написав:Різниця сам побачиш - чи треба пояснювати?
budivelnik написав: flyman написав: greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну після 9 травня значно перевищує потік на виїзд!а що вже мужикам 18..60 можна виїхати?А при чому тут вік до вїзду?Вїзд по віку і не контролювали.
flyman написав: greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну після 9 травня значно перевищує потік на виїзд!а що вже мужикам 18..60 можна виїхати?
greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну після 9 травня значно перевищує потік на виїзд!