По итогам 15 мая появились первые отчёты о реальном выходе к границе. Что и требовалось доказать.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 23:04
Додано: Нед 15 тра, 2022 23:20
То може почнеш спочатку
То як звяжеш підряд три вїзд-виїзд-вїзд....
Додано: Пон 16 тра, 2022 05:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 16 тра, 2022 06:25
Додано: Пон 16 тра, 2022 06:32
⚡️Увага!!! Я прошу дуже серйозно поставитись до цієї інформації і військових, і особливо цивільних в прифронтовій зоні.
Це новітній російський безпілотник «Куб» фірми ZALA AERO концерну «Калашніков». Він вбивця-камікадзе. Ніколи не повертається назад. Летить в один бік. Схожий на українську «Фурію», але має більш загострені крила.
☝️Не переплутайте!
І ніколи не підходьте до нього!
Цікавість до нього вже вартувала життя кільком людям на Донбасі.
Він має три режими: 1) наводиться на ціль, атакує та вибухає в момент влучання в ціль при контакті з нею 2) самоліквідовується 3) спускається на парашуті, лежить і чекає, поки до нього хтось підійде і потім підривається.
Якщо побачили таку річ, ні в якому разі не підходьте, викликайте поліцію або саперів. Будьте обережні ❗️
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