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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1032103310341035>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 23:04

  juristkostya написав:1. Выхода на границы Харьковской области _пока_ нет.
Ждём в ближайшие дни.

По итогам 15 мая появились первые отчёты о реальном выходе к границе. Что и требовалось доказать.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 23:20

  Water написав:
  budivelnik написав:Різниця сам побачиш - чи треба пояснювати?

Так flyman питав про виїзд, ти до чогось написав в'їзд.


То може почнеш спочатку
  budivelnik написав:
  flyman написав:
  greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну після 9 травня значно перевищує потік на виїзд!
а що вже мужикам 18..60 можна виїхати?
А при чому тут вік до вїзду?
Вїзд по віку і не контролювали.


То як звяжеш підряд три вїзд-виїзд-вїзд....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 00:54

Тааа... и где вьі бьіли с восьми до одинадцати? (с) Райкін.
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 05:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Frant написав:Модератори тут нікуя не роблять.
Если взять эту ветку, то тут модератор не вылазил бы...
Жалуйтесь на сообщения, эффект будет быстрее :)
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 06:25

Ближайшие две недели будут очень тяжелые для Украины и ее жителей, очень вероятен новый виток насилия и убийств. Возможна серьезная эскалация конфликта. Сильное политического давления на украинскую власть. Враг что-то замышляет против Украины и украинской власти, хочет морально и физически её сломать. Цель врага на ближайшее время - выставить Украину в негативном цвете перед международным сообществом. Возможна новая битва за остров Змеиный, или даже попытка высадки десанта на побережье Одесской области к северу от устья Дуная. Мариуполь, там точно сделают какую-то хитрую и коварную подлость.Вероятность применения химоружия в ближайшую неделю очень сильно возрастет. Вторая половина мая и начало июня - это будет самый тяжелый и жестокий период этой войны. Ради достижения своих целей враг пойдет на всё, на любые жертвы, на любые хитрости, коварство и военные преступления. Несмотря на все это Украине надо выстоять, и она выстоит! Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы - высокая вероятность ракетных ударов.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 06:32

Зображення
⚡️Увага!!! Я прошу дуже серйозно поставитись до цієї інформації і військових, і особливо цивільних в прифронтовій зоні.
Це новітній російський безпілотник «Куб» фірми ZALA AERO концерну «Калашніков». Він вбивця-камікадзе. Ніколи не повертається назад. Летить в один бік. Схожий на українську «Фурію», але має більш загострені крила.
☝️Не переплутайте!
І ніколи не підходьте до нього!
Цікавість до нього вже вартувала життя кільком людям на Донбасі.
Він має три режими: 1) наводиться на ціль, атакує та вибухає в момент влучання в ціль при контакті з нею 2) самоліквідовується 3) спускається на парашуті, лежить і чекає, поки до нього хтось підійде і потім підривається.
Якщо побачили таку річ, ні в якому разі не підходьте, викликайте поліцію або саперів. Будьте обережні ❗️
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 07:52

  juristkostya написав:
  juristkostya написав:1. Выхода на границы Харьковской области _пока_ нет.
Ждём в ближайшие дни.

По итогам 15 мая появились первые отчёты о реальном выходе к границе. Что и требовалось доказать.

Тебе вчера весь день пытались доказать, что выходы к участкам границ уже есть
Ты же упёрся и не желал этого признавать

Может принесешь извинения ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН
ritter
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:23

  ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН

Доведеться терпіти, а що робити. В країні війна. :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:29

Земля кругла.

Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел политическое поражение: его Социал-демократическая партия (СДП) получила худший результат, когда-либо зафиксированный в ключевой земле Северный Рейн-Вестфалия.

Столь низкий результат партии на выборах в самом густонаселенном регионе Германии, когда-то оплоте СДПГ, - это удар для 63-летнего Шольца, которого жестко критикуют за его нерешительную реакцию на вторжение России в Украину и нежелание активизировать военную помощь Киеву.

По данным экзит-полов, консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) набирает в земле Северный Рейн-Вестфалия 36%, а СДПГ - 27%.

Это исторический минимум для социал-демократов, который будет рассматриваться как ключевой показатель политических настроений в Германии, пишет британская газета Times.

https://www.bbc.com/russian/live/news-61446547
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