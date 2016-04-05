Ближайшие две недели будут очень тяжелые для Украины и ее жителей, очень вероятен новый виток насилия и убийств. Возможна серьезная эскалация конфликта. Сильное политического давления на украинскую власть. Враг что-то замышляет против Украины и украинской власти, хочет морально и физически её сломать. Цель врага на ближайшее время - выставить Украину в негативном цвете перед международным сообществом. Возможна новая битва за остров Змеиный, или даже попытка высадки десанта на побережье Одесской области к северу от устья Дуная. Мариуполь, там точно сделают какую-то хитрую и коварную подлость.Вероятность применения химоружия в ближайшую неделю очень сильно возрастет. Вторая половина мая и начало июня - это будет самый тяжелый и жестокий период этой войны. Ради достижения своих целей враг пойдет на всё, на любые жертвы, на любые хитрости, коварство и военные преступления. Несмотря на все это Украине надо выстоять, и она выстоит! Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы - высокая вероятность ракетных ударов.
⚡️Увага!!! Я прошу дуже серйозно поставитись до цієї інформації і військових, і особливо цивільних в прифронтовій зоні. Це новітній російський безпілотник «Куб» фірми ZALA AERO концерну «Калашніков». Він вбивця-камікадзе. Ніколи не повертається назад. Летить в один бік. Схожий на українську «Фурію», але має більш загострені крила. ☝️Не переплутайте! І ніколи не підходьте до нього! Цікавість до нього вже вартувала життя кільком людям на Донбасі. Він має три режими: 1) наводиться на ціль, атакує та вибухає в момент влучання в ціль при контакті з нею 2) самоліквідовується 3) спускається на парашуті, лежить і чекає, поки до нього хтось підійде і потім підривається. Якщо побачили таку річ, ні в якому разі не підходьте, викликайте поліцію або саперів. Будьте обережні ❗️
Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел политическое поражение: его Социал-демократическая партия (СДП) получила худший результат, когда-либо зафиксированный в ключевой земле Северный Рейн-Вестфалия.
Столь низкий результат партии на выборах в самом густонаселенном регионе Германии, когда-то оплоте СДПГ, - это удар для 63-летнего Шольца, которого жестко критикуют за его нерешительную реакцию на вторжение России в Украину и нежелание активизировать военную помощь Киеву.
По данным экзит-полов, консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) набирает в земле Северный Рейн-Вестфалия 36%, а СДПГ - 27%.
Это исторический минимум для социал-демократов, который будет рассматриваться как ключевой показатель политических настроений в Германии, пишет британская газета Times.