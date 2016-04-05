Несколько недель ожесточенных боев в Харьковской области, которую все больше и больше очищают от российских оккупантов. Харьковский 227-й батальон 127-й бригады ТрО вышел на государственную границу Украины со страной агрессором в Харьковской области.
Українські військові показали відео, як виходять до кордону із Росією у Харківській області. До кордону вийшов 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони.
Чтоб вы понимали с каким опозданием появляется инфа. Американские м777 были в Харькове почти за неделю до начала наступления ВСУ под Харьковом а это почти 20 дней назад выходит. Выбирая слова, именно о них я писал говоря, что звуки изменились арты в Харькове.
Чтоб вы понимали с каким опозданием появляется инфа. Американские м777 были в Харькове почти за неделю до начала наступления ВСУ под Харьковом а это почти 20 дней назад выходит. Выбирая слова, именно о них я писал говоря, что звуки изменились арты в Харькове.
Тут всі це давно розуміють, крім одного, особливо обдарованого, який вчора цілий день засирав гілку, спростовуючи успіхи ВСУ на Харківщині, водночас будучи мешканцем Харкова.