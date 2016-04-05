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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1027102810291030
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тебе вчера весь день пытались доказать, что выходы к участкам границ уже есть
Ты же упёрся и не желал этого признавать

Может принесешь извинения ?

Він ніколи цього не зробить і в мене складається враження що juristkostya не дуже то і радіє здобуткам ЗСУ
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 16 тра, 2022 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Несколько недель ожесточенных боев в Харьковской области, которую все больше и больше очищают от российских оккупантов.
Харьковский 227-й батальон 127-й бригады ТрО вышел на государственную границу Украины со страной агрессором в Харьковской области.

Українські військові показали відео, як виходять до кордону із Росією у Харківській області. До кордону вийшов 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони.

https://t.me/mysiagin/9234
https://t.me/Tsaplienko/8398
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:58

  ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН

Единственная проблема всех организаций и их расчетов, что они применяют данные арабских стран к Украине :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://twitter.com/GreyKharkiv/status/1525971335704371205?s=20&t=QWuoiBNuLozZ1NP-fJhjVw
Чтоб вы понимали с каким опозданием появляется инфа.
Американские м777 были в Харькове почти за неделю до начала наступления ВСУ под Харьковом а это почти 20 дней назад выходит.
Выбирая слова, именно о них я писал говоря, что звуки изменились арты в Харькове.
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:22

решение Швеции и Финляндии - это дисквалификация России как угрозы.

Финны не вступали в НАТО даже во время Карибского кризиса. Потому что СССР был серьезной военной угрозой. И мог об этом напомнить.

А путинская Россия доказала всем своей войной против Украины, что это пустышка, мыльный пузырь, который, лопнув, может разве разве что забрызгать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:25

  alexop написав:https://twitter.com/GreyKharkiv/status/1525971335704371205?s=20&t=QWuoiBNuLozZ1NP-fJhjVw
Чтоб вы понимали с каким опозданием появляется инфа.
Американские м777 были в Харькове почти за неделю до начала наступления ВСУ под Харьковом а это почти 20 дней назад выходит.
Выбирая слова, именно о них я писал говоря, что звуки изменились арты в Харькове.


Тут всі це давно розуміють, крім одного, особливо обдарованого, який вчора цілий день засирав гілку, спростовуючи успіхи ВСУ на Харківщині, водночас будучи мешканцем Харкова.
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