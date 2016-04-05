RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1027102810291030
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тебе вчера весь день пытались доказать, что выходы к участкам границ уже есть
Ты же упёрся и не желал этого признавать

Может принесешь извинения ?

Він ніколи цього не зробить і в мене складається враження що juristkostya не дуже то і радіє здобуткам ЗСУ
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 16 тра, 2022 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5598
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6201 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Несколько недель ожесточенных боев в Харьковской области, которую все больше и больше очищают от российских оккупантов.
Харьковский 227-й батальон 127-й бригады ТрО вышел на государственную границу Украины со страной агрессором в Харьковской области.

Українські військові показали відео, як виходять до кордону із Росією у Харківській області. До кордону вийшов 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони.

https://t.me/mysiagin/9234
https://t.me/Tsaplienko/8398
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:58

  ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН

Единственная проблема всех организаций и их расчетов, что они применяют данные арабских стран к Украине :lol:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 19.12.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://twitter.com/GreyKharkiv/status/1525971335704371205?s=20&t=QWuoiBNuLozZ1NP-fJhjVw
Чтоб вы понимали с каким опозданием появляется инфа.
Американские м777 были в Харькове почти за неделю до начала наступления ВСУ под Харьковом а это почти 20 дней назад выходит.
Выбирая слова, именно о них я писал говоря, что звуки изменились арты в Харькове.
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:22

решение Швеции и Финляндии - это дисквалификация России как угрозы.

Финны не вступали в НАТО даже во время Карибского кризиса. Потому что СССР был серьезной военной угрозой. И мог об этом напомнить.

А путинская Россия доказала всем своей войной против Украины, что это пустышка, мыльный пузырь, который, лопнув, может разве разве что забрызгать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12977
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2007 раз.
Подякували: 2848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:25

  alexop написав:https://twitter.com/GreyKharkiv/status/1525971335704371205?s=20&t=QWuoiBNuLozZ1NP-fJhjVw
Чтоб вы понимали с каким опозданием появляется инфа.
Американские м777 были в Харькове почти за неделю до начала наступления ВСУ под Харьковом а это почти 20 дней назад выходит.
Выбирая слова, именно о них я писал говоря, что звуки изменились арты в Харькове.


Тут всі це давно розуміють, крім одного, особливо обдарованого, який вчора цілий день засирав гілку, спростовуючи успіхи ВСУ на Харківщині, водночас будучи мешканцем Харкова.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2871
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Тут всі це давно розуміють, крім одного, особливо обдарованого, який вчора цілий день засирав гілку, спростовуючи успіхи ВСУ на Харківщині, водночас будучи мешканцем Харкова.

Я для нього і привів цєй твіт.
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1027102810291030
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alexop і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95047
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2928
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.