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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1025102610271028
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Утім, у нас немає свідчень того, що Росія справді готується застосувати ядерну зброю. І ми сподіваємося, що вона залишиться відповідальною. А президент Байден неодноразово попереджав, що цей крок матиме неймовірні наслідки для Росії.
...


Скажу відверто, це просто процедура прискорення постачання зброї. Тому, звичайно ж, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось шаленого боргу після війни.
...


Україну підтримує абсолютна більшість конгресменів, як республіканців, так і демократів. І я маю сказати, що для сьогоднішньої американської політики така двопартійна підтримка – унікальна річ. Практично немає інших питань, крім України, щодо яких Конгрес є майже одностайним
...


https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 6/7139463/
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:25

  alfredhaos написав:
  ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН

Единственная проблема всех организаций и их расчетов, что они применяют данные арабских стран к Украине :lol:
прошу продовжити думку
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:45

  alfredhaos написав:
  ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН

Единственная проблема всех организаций и их расчетов, что они применяют данные арабских стран к Украине :lol:

В арабских странах не было развитой системы ЖКХ, недорезанной системы соц и медобеспечения, а также постсоветских метгигантов.
Так что рассчет по арабской схеме - это еще было бы оптимистично.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:48

  Ukrainian написав:
  ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН

Доведеться терпіти, а що робити.

Навіщо?
https://zn.ua/ECONOMICS/esli-vojna-zatj ... omiki.html
https://t1p.de/nvzwh

А хто той 1 з 10, якому не доведеться терпіти і чому?
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