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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1026102710281029>
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Утім, у нас немає свідчень того, що Росія справді готується застосувати ядерну зброю. І ми сподіваємося, що вона залишиться відповідальною. А президент Байден неодноразово попереджав, що цей крок матиме неймовірні наслідки для Росії.
...


Скажу відверто, це просто процедура прискорення постачання зброї. Тому, звичайно ж, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось шаленого боргу після війни.
...


Україну підтримує абсолютна більшість конгресменів, як республіканців, так і демократів. І я маю сказати, що для сьогоднішньої американської політики така двопартійна підтримка – унікальна річ. Практично немає інших питань, крім України, щодо яких Конгрес є майже одностайним
...


https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 6/7139463/
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:25

  alfredhaos написав:
  ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН

Единственная проблема всех организаций и их расчетов, что они применяют данные арабских стран к Украине :lol:
прошу продовжити думку
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:48

  Ukrainian написав:
  ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН

Доведеться терпіти, а що робити.

Навіщо?
https://zn.ua/ECONOMICS/esli-vojna-zatj ... omiki.html
https://t1p.de/nvzwh

А хто той 1 з 10, якому не доведеться терпіти і чому?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:01

  Igneus написав:
  Ukrainian написав:
  ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН

Доведеться терпіти, а що робити.

Навіщо?
https://zn.ua/ECONOMICS/esli-vojna-zatj ... omiki.html
https://t1p.de/nvzwh

А хто той 1 з 10, якому не доведеться терпіти і чому?

і продрозверстка
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:18

Их что этих идиотов там клонируют в правительстве. Нафига этот вброс в такой период. Сегодня все пенсы вокруг мусолят тему сокращения пенсий.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:29

  konstantin kirovograd написав:Их что этих идиотов там клонируют в правительстве. Нафига этот вброс в такой период. Сегодня все пенсы вокруг мусолят тему сокращения пенсий.

Как и все остальные вбросы -- проверить реакцию.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:і продрозверстка

хватит уже етих "воплей видоплясова".
коммисарофф нет, продразверстку делать. ломяться склади от всего.
для того народа, что осталось - хватит.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:33

  Goodman написав:ломяться склади от всего.
для того народа, что осталось - хватит.
только давать это добро будут за деньги а у нас +5 млн безработных с 24.02
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:только давать это добро будут за деньги а у нас +5 млн безработных с 24.02

ето цифра с потолка, у нас переписи населения нет , с лохматого года.
в сфере физического труда безработних нет.
ps возвращались "беженци" с поляндии, автобус на границе стоял более 5 часов.
народ себя там не находит, прет обратно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:38

  Goodman написав:
  vitaliian написав:только давать это добро будут за деньги а у нас +5 млн безработных с 24.02

ето цифра с потолка, у нас переписи населения нет , с лохматого года.
в сфере физического труда безработних нет.
ps возвращались "беженци" с поляндии, автобус на границе стоял более 5 часов.
народ себя там не находит, прет обратно.

https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 20593.html
vitaliian
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