Утім, у нас немає свідчень того, що Росія справді готується застосувати ядерну зброю. І ми сподіваємося, що вона залишиться відповідальною. А президент Байден неодноразово попереджав, що цей крок матиме неймовірні наслідки для Росії. ...
Скажу відверто, це просто процедура прискорення постачання зброї. Тому, звичайно ж, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось шаленого боргу після війни. ...
Україну підтримує абсолютна більшість конгресменів, як республіканців, так і демократів. І я маю сказати, що для сьогоднішньої американської політики така двопартійна підтримка – унікальна річ. Практично немає інших питань, крім України, щодо яких Конгрес є майже одностайним ...
vitaliian написав:только давать это добро будут за деньги а у нас +5 млн безработных с 24.02
ето цифра с потолка, у нас переписи населения нет , с лохматого года. в сфере физического труда безработних нет. ps возвращались "беженци" с поляндии, автобус на границе стоял более 5 часов. народ себя там не находит, прет обратно.
vitaliian написав:только давать это добро будут за деньги а у нас +5 млн безработных с 24.02
ето цифра с потолка, у нас переписи населения нет , с лохматого года. в сфере физического труда безработних нет. ps возвращались "беженци" с поляндии, автобус на границе стоял более 5 часов. народ себя там не находит, прет обратно.