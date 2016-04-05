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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1026102710281029
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:40

  yama написав:
  alfredhaos написав:
  ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН

Единственная проблема всех организаций и их расчетов, что они применяют данные арабских стран к Украине :lol:
прошу продовжити думку

Все расчеты по Украине и влиянию войны на экономику, нарид и тд базируются по большей части исходя из опыта арабских стран, в которых недавно были войны. Однако, в тех случаях, не было такого уровня поддержки страны, и экономика стран рушилась гораздо сильнее нашей. Не все так печально, как рисуют ООН и прочие аналитики.

Нашел оригинал этого исследования (стр 7 по предположениям) -
https://www.undp.org/library/developmen ... rojections

90% реализуется только в 4 сценарии - самом пессимистическом и смотрим предположения к этом сценарию:

Scenario 4: 60% contraction. This is an extreme assumption based on previous experiences and a commentary by Oxford Economics that “… evidence
from previous war-hit countries suggesting a slump of up to 60% could be
possible.” In the recent history, for instance, the economy contracted by around
40% in Lebanon in 1982 (Lebanon war) and 1989 (war of liberation), and in Kuwait in 1991 (Gulf war); by more than 50% in South Sudan in 2012 (Heglig crisis);
and in Libya by 53% in 2014 (second civil war), by 60% in 2020 (second civil
war), and by 67% in 2011 (military intervention).


По остальным сценариям лишь рост от 5 до 15 п.п. к состоянию на 2021 год. Мои ожидания - пойдем по сценарию номер 3.
Востаннє редагувалось alfredhaos в Пон 16 тра, 2022 20:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:41

  Goodman написав:
  vitaliian написав:только давать это добро будут за деньги а у нас +5 млн безработных с 24.02

ето цифра с потолка,

эта цифра вычисляется мгновенно по количеству оплаченного ЕСВ, кроме того каждое работающее предприятие подает отчёты в статуправление.

вот другая есть

https://forbes.ua/news/vtrati-biznesu-s ... 42022-5446
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:42

vitaliian не читайте ету бульварную прессу - там красной нитью идет "поки ми не можемо оцінити" ...., а друкувати всяку чухню, хайпувати на ситуації - запросто можуть.
Кинь комп, вийди на вулицю - все живе крутиться і працює.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:46

  Goodman написав:Кинь комп, вийди на вулицю - все живе крутиться і працює.
я вчера даже на концерте был :D а вы из какого города? Что работает в Ирпене могу перечислить по пальцам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:48

  vitaliian написав:
  Goodman написав:Кинь комп, вийди на вулицю - все живе крутиться і працює.
я вчера даже на концерте был :D а вы из какого города? Что работает в Ирпене могу перечислить по пальцам.

В Днепре всё работает, а всё таки вторая область по налогам. А беженцев....считать, не пересчитать.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:51

vitaliian а ми раньше ездили в Макаров помогать убирать срачи на улицах.
Все собрались и сьездили помогли, виделили один день из своей жизни. Накладно не било.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:15

Від початку бойових дій до Харкова повернулося близько 600 тисяч людей. :shock:
.. і надалі повертаються. Оживають ринки, магазини, починає відкриватися малий бізнес. Люди думають, як відновити роботу середнього бізнесу навіть у тих умовах, які є на сьогодні.
“У метрополітені ще проживає 4200 людей. Будемо задіювати всі можливості, щоб надати людям інше тимчасове житло. Зокрема, розглядаємо гуртожитки вишів, соцзакладів тощо”, - сказав голова ХОВА.
t.me/kharkivoda/4769

Місто зазнало великих руйнувань, область знаходиться на кордоні з рф, щоденно обстрілюється, але люди туди повертаються.. Думаю, що більша частина з тих, хто повернувся - люди, які були в ЗУ, бо знаю, що їх там було дуже багато :roll:
fler
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