ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН
Единственная проблема всех организаций и их расчетов, что они применяют данные арабских стран к Украине
прошу продовжити думку
Все расчеты по Украине и влиянию войны на экономику, нарид и тд базируются по большей части исходя из опыта арабских стран, в которых недавно были войны. Однако, в тех случаях, не было такого уровня поддержки страны, и экономика стран рушилась гораздо сильнее нашей. Не все так печально, как рисуют ООН и прочие аналитики.
90% реализуется только в 4 сценарии - самом пессимистическом и смотрим предположения к этом сценарию:
Scenario 4: 60% contraction. This is an extreme assumption based on previous experiences and a commentary by Oxford Economics that “… evidence from previous war-hit countries suggesting a slump of up to 60% could be possible.” In the recent history, for instance, the economy contracted by around 40% in Lebanon in 1982 (Lebanon war) and 1989 (war of liberation), and in Kuwait in 1991 (Gulf war); by more than 50% in South Sudan in 2012 (Heglig crisis); and in Libya by 53% in 2014 (second civil war), by 60% in 2020 (second civil war), and by 67% in 2011 (military intervention).
По остальным сценариям лишь рост от 5 до 15 п.п. к состоянию на 2021 год. Мои ожидания - пойдем по сценарию номер 3.
Востаннє редагувалось alfredhaos в Пон 16 тра, 2022 20:47, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian не читайте ету бульварную прессу - там красной нитью идет "поки ми не можемо оцінити" ...., а друкувати всяку чухню, хайпувати на ситуації - запросто можуть. Кинь комп, вийди на вулицю - все живе крутиться і працює.
Від початку бойових дій до Харкова повернулося близько 600 тисяч людей. .. і надалі повертаються. Оживають ринки, магазини, починає відкриватися малий бізнес. Люди думають, як відновити роботу середнього бізнесу навіть у тих умовах, які є на сьогодні. “У метрополітені ще проживає 4200 людей. Будемо задіювати всі можливості, щоб надати людям інше тимчасове житло. Зокрема, розглядаємо гуртожитки вишів, соцзакладів тощо”, - сказав голова ХОВА. t.me/kharkivoda/4769
Місто зазнало великих руйнувань, область знаходиться на кордоні з рф, щоденно обстрілюється, але люди туди повертаються.. Думаю, що більша частина з тих, хто повернувся - люди, які були в ЗУ, бо знаю, що їх там було дуже багато
США начали поставки авиации в Украину, передали три вертолета Ми-17. Они уже прибыли и выполняют боевые задачи. Также в Украину уже прибыли 60% из 209 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках этого пакета. https://world.segodnya.ua/world/usa/sta ... 21060.html