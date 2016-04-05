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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 тра, 2022 00:15
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alibob
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Додано: Вів 17 тра, 2022 00:34
uaprofi
От-туда же - http://ic.pics.livejournal.com/vdmirono ... iginal.jpg
"Здесь приведен совершенно, скажем так, ох... какой удивительный случай. Чёрная Isuzu Rodeo с двойной наклейкой: эмблема 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» поверх георгиевской ленточки (Санкт-Петербург, Московский проспект)."https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_ ... 1%80%C2%BB
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alibob
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- Повідомлень: 226
- З нами з: 31.01.18
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- Подякували: 38 раз.
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