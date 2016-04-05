RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1027102810291030
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 00:15

uaprofi
тапки - https://texty.org.ua/archive-blogs/5984 ... hno-59841/
2015 год
alibob
 
Повідомлень: 226
З нами з: 31.01.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 00:21

alibob

Аааа ... туалеты там зачётные :D
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5267
З нами з: 21.04.11
Подякував: 782 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 00:34

uaprofi
От-туда же - http://ic.pics.livejournal.com/vdmirono ... iginal.jpg
"Здесь приведен совершенно, скажем так, ох... какой удивительный случай. Чёрная Isuzu Rodeo с двойной наклейкой: эмблема 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» поверх георгиевской ленточки (Санкт-Петербург, Московский проспект)."
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_ ... 1%80%C2%BB
alibob
 
Повідомлень: 226
З нами з: 31.01.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1027102810291030
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95058
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451577
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2930
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2755)
16.05.2022 23:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.