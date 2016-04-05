тапки -
2015 год
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Додано: Вів 17 тра, 2022 00:15
uaprofi
тапки -
2015 год
Додано: Вів 17 тра, 2022 00:34
uaprofi
Оттуда же -
"Здесь приведен совершенно, скажем так, ох... какой удивительный случай. Чёрная Isuzu Rodeo с двойной наклейкой: эмблема 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» поверх георгиевской ленточки (Санкт-Петербург, Московский проспект)."
Востаннє редагувалось alibob в Вів 17 тра, 2022 01:08, всього редагувалось 1 раз.
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