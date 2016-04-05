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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1028102910301031
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Обстрелы в Черниговской области: есть погибшие и много раненых
"Сегодня утро на Черниговщине не доброе. Утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели ГСЧС, правоохранительные органы", - заявил он.

По словам Чауса, по предварительной информации, есть погибшие и много раненых.

Россияне нанесли удары по Луганщине: повреждена больница, много погибших и раненых (фото)
Российские военные обстреляли Северодонецк, Горное, Золотое, Рубежное, Лисичанск и другие населенные пункты Луганской области
...
"Утром огонь артиллерии враг вновь направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками на весь мир. Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске"
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:00

  flyman написав:
  jump написав:По місту Новояворівськ у Львівській області недалеко від українсько-польського кордону завдали ракетного удару.

У Львові по півночі пролунало вісім-дев'ять вибухів. Гуркіт було добре чутно в центрі міста. Очевидці стверджують, що по ракетах працювала ППО.

Якщо перелетить і попаде по Польщі, НАТО виразить глибоку стурбованість, і тільки?

Конечно же нет: сначала они отправят делигацию герералов к великому архистратэгу flyman-у, внимательно выслушают его мнение, и сделают так, как он скажет.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:07

  vitaliian написав:Vladimir Putin has become so personally involve...

Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала
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