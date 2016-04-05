Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 тра, 2022 08:51
Обстрелы в Черниговской области: есть погибшие и много раненых
"Сегодня утро на Черниговщине не доброе. Утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели ГСЧС, правоохранительные органы", - заявил он.
По словам Чауса, по предварительной информации, есть погибшие и много раненых. Россияне нанесли удары по Луганщине: повреждена больница, много погибших и раненых (фото)
Российские военные обстреляли Северодонецк, Горное, Золотое, Рубежное, Лисичанск и другие населенные пункты Луганской области
... "Утром огонь артиллерии враг вновь направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками на весь мир. Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске"
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Додано: Вів 17 тра, 2022 09:00
flyman написав: jump написав:
По місту Новояворівськ у Львівській області недалеко від українсько-польського кордону завдали ракетного удару.
У Львові по півночі пролунало вісім-дев'ять вибухів. Гуркіт було добре чутно в центрі міста. Очевидці стверджують, що по ракетах працювала ППО.
Якщо перелетить і попаде по Польщі,
НАТО виразить глибоку стурбованість, і тільки?
Конечно же нет: сначала они отправят делигацию герералов к великому архистратэгу
flyman
-у, внимательно выслушают его мнение, и сделают так, как он скажет.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 09:07
Hennady
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Додано: Вів 17 тра, 2022 10:44
Одна з найбільших атак на Львівщину.
Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі. Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20-кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом. Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі – передбачити важко.
jump
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Додано: Вів 17 тра, 2022 10:52
jump написав:
Одна з найбільших атак на Львівщину.
І це все у 20-кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом.
Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі – передбачити важко.
Напевно, ті, хто почували себе там у безпеці, почнуть активніше переміщуватися в інші регіони
fler
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Додано: Вів 17 тра, 2022 11:03
jump , там часом не Яворів і був основною ціллю? Туди то дійсно прилетіло як і в Десну... І от плять якого там досі спали в казармах бійці??? Якого в новогод- сіверській школі кілька днів назад вони спали??) , тому не відомо, то ппо збило те, що йшло на Львів, чи на Львів нічого і не летіло.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 11:27
flyman написав:
Якщо перелетить і попаде по Польщі, НАТО виразить глибоку стурбованість, і тільки?
А що їм ще робити? Застосовувати ЯО? Конвенційну війну у Європі НАТО програє, рашисти завалять їх кількістю гарматного м'яса та умовних іскандерів, а європейці будуть рятувати рядових райанів.
Starikan
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Додано: Вів 17 тра, 2022 11:40
jump написав:
Одна з найбільших атак на Львівщину.
Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі. Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру.
В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20-кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом.
Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі – передбачити важко.
По Львовской области будут стрелять ещё 2 недели...
edvardd
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Додано: Вів 17 тра, 2022 11:43
Starikan написав:
Конвенційну війну у Європі НАТО програє, рашисти завалять їх кількістю гарматного м'яса та умовних іскандерів, а європейці будуть рятувати рядових райанів.
Это шутка ? Мясом можно Украину попытаться завалить за счёт 4-5х большего населения. С Европой этот номер не пройдёт.
alex_dvornichenko
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Додано: Вів 17 тра, 2022 11:45
alex_dvornichenko написав: Starikan написав:
Конвенційну війну у Європі НАТО програє, рашисти завалять їх кількістю гарматного м'яса та умовних іскандерів, а європейці будуть рятувати рядових райанів.
Это шутка ? Мясом можно Украину попытаться завалить за счёт 4-5х большего населения. С Европой этот номер не пройдёт.
Макарон, кажуть, може свою бабу віддати Путіну, а не тільки Францію і Париж як було в 40му.
flyman
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