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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 тра, 2022 11:52
Starikan написав:
Конвенційну війну у Європі НАТО програє
21му сторіччі НАТО разх**рить авіацією , ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справи взагалі не дійде
то і піхоти майже не мають, роботи роблять цю справу
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Додано: Вів 17 тра, 2022 11:57
flyman
Та ну... есть армия, есть определённый процент пассионариев в обществе. Скандинавы, поляки, прибалты...ну не Макроном же всю Европу мерять. Украину тоже собирались за 3 дня, и что ? В Европе будет +/- так же. Конечно в влажных мечтах российской пропаганды там воевать некому, все давно геи, метросексуалы и гринписовцы.
P.S. Сам по юности в 90е,00е смеялся с шуток, что американский солдат проигрывает битвы, когда туалетная бумага и кока-кола заканчивается.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 12:19
edvardd написав: jump написав:
\\\
Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі – передбачити важко.
По Львовской области будут стрелять ещё 2 недели...
А почему именно "ещё 2 недели"?
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_hunter
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Додано: Вів 17 тра, 2022 12:25
_hunter написав:
А почему именно "ещё 2 недели"
через 2 недели - начало пляжного сезона, начнут пулять по Одессе имхо.
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vitaliian
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Додано: Вів 17 тра, 2022 12:28
_hunter написав: edvardd написав: jump написав:
\\\
Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі – передбачити важко.
По Львовской области будут стрелять ещё 2 недели...
А почему именно "ещё 2 недели"?
не знаю, так "звёзды" стоят...
я писал, что по Мариуполю подляну кинут - результат - раненых на обмен вывезли - В госдуме рф хотят законодательно запретить обмен "Азовцев"...
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edvardd
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:03
prodigy написав: Starikan написав:
Конвенційну війну у Європі НАТО програє
21му сторіччі НАТО разх**рить авіацією , ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справи взагалі не дійде
то і піхоти майже не мають, роботи роблять цю справу
краще
Поки що це тільки в теорії.
В Сирії РФ також "х**рила все авіацією, ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справа взагалі не дійшла".
Все-таки потрібно розрізняти локальний конфлікт з слабким суперником і велику повноцінну війну більш-менш рівних суперників.
Умовно говорячи невідомо як буде виглядати війна США з Китаєм. Дуже сумніваюсь що в США хватить "авіації, рекет і супутникової зброї" для усіх китайців.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:16
vitaliian написав: _hunter написав:
А почему именно "ещё 2 недели"
через 2 недели - начало пляжного сезона, начнут пулять по Одессе имхо.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:34
vitaliian написав: _hunter написав:
А почему именно "ещё 2 недели"
через 2 недели - начало пляжного сезона, начнут пулять по Одессе имхо.
э-э-э-э ... какой пляжный сезон ?
Если по Затоке активно фигачат ракетами
Нет никаких гарантий, что не будут фигачить по Черноморску или по базам отдыха в Одессе
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