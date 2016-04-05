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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1030103110321033>
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Конвенційну війну у Європі НАТО програє


21му сторіччі НАТО разх**рить авіацією , ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справи взагалі не дійде

то і піхоти майже не мають, роботи роблять цю справу
краще
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:57

flyman
Та ну... есть армия, есть определённый процент пассионариев в обществе. Скандинавы, поляки, прибалты...ну не Макроном же всю Европу мерять. Украину тоже собирались за 3 дня, и что ? В Европе будет +/- так же. Конечно в влажных мечтах российской пропаганды там воевать некому, все давно геи, метросексуалы и гринписовцы.
P.S. Сам по юности в 90е,00е смеялся с шуток, что американский солдат проигрывает битвы, когда туалетная бумага и кока-кола заканчивается.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:19

  edvardd написав:
  jump написав:\\\
Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі – передбачити важко.

По Львовской области будут стрелять ещё 2 недели... :(

А почему именно "ещё 2 недели"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:25

  _hunter написав:А почему именно "ещё 2 недели"
через 2 недели - начало пляжного сезона, начнут пулять по Одессе имхо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:28

  _hunter написав:
  edvardd написав:
  jump написав:\\\
Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі – передбачити важко.

По Львовской области будут стрелять ещё 2 недели... :(

А почему именно "ещё 2 недели"?

не знаю, так "звёзды" стоят...
я писал, что по Мариуполю подляну кинут - результат - раненых на обмен вывезли - В госдуме рф хотят законодательно запретить обмен "Азовцев"...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:03

  prodigy написав:
  Starikan написав:Конвенційну війну у Європі НАТО програє


21му сторіччі НАТО разх**рить авіацією , ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справи взагалі не дійде

то і піхоти майже не мають, роботи роблять цю справу
краще

Поки що це тільки в теорії.
В Сирії РФ також "х**рила все авіацією, ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справа взагалі не дійшла".
Все-таки потрібно розрізняти локальний конфлікт з слабким суперником і велику повноцінну війну більш-менш рівних суперників.
Умовно говорячи невідомо як буде виглядати війна США з Китаєм. Дуже сумніваюсь що в США хватить "авіації, рекет і супутникової зброї" для усіх китайців.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:16

  vitaliian написав:
  _hunter написав:А почему именно "ещё 2 недели"
через 2 недели - начало пляжного сезона, начнут пулять по Одессе имхо.


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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:34

  vitaliian написав:
  _hunter написав:А почему именно "ещё 2 недели"
через 2 недели - начало пляжного сезона, начнут пулять по Одессе имхо.

э-э-э-э ... какой пляжный сезон ?
Если по Затоке активно фигачат ракетами

Нет никаких гарантий, что не будут фигачить по Черноморску или по базам отдыха в Одессе
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Нет никаких гарантий, что не будут фигачить по Черноморску или по базам отдыха в Одессе


базы отдыха работать не будут...в этом году

есть варианты: загорать можно на даче в огороде (если устал, у меня шезлонга)

вчера стреляли по мосту-выпустили 2 ракеты (уже пятый раз)
поехал на поле к себе (видел эти 2 ракеты)

сегодня ночью ударили 6й раз
Сегодня ночью, 17 мая, в мост через Днестровский лиман вновь зафиксировано попадание двух вражеских крылатых ракет. Объект поврежден критически, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста. Об этом сообщил офицер оперативного командования «Південь» Владислав Назаров, передает ИА «Юг.Today».

Востаннє редагувалось prodigy в Вів 17 тра, 2022 14:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:18

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  _hunter написав:А почему именно "ещё 2 недели"
через 2 недели - начало пляжного сезона, начнут пулять по Одессе имхо.

э-э-э-э ... какой пляжный сезон ?
Если по Затоке активно фигачат ракетами

Нет никаких гарантий, что не будут фигачить по Черноморску или по базам отдыха в Одессе


А еще мины периодически на берег выплывают... :?
fler
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