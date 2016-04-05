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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:46
andrijk777 написав:
Поки що це тільки в теорії.
В Сирії РФ також "х**рила все авіацією, ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справа взагалі не дійшла".
Все-таки потрібно розрізняти локальний конфлікт з слабким суперником і велику повноцінну війну більш-менш рівних суперників.
Умовно говорячи невідомо як буде виглядати війна США з Китаєм. Дуже сумніваюсь що в США хватить "авіації, рекет і супутникової зброї" для усіх китайців.
Не переживайте, хватит
На Японию в 1940-х хватало.
Сколько Китай уже построил J20? И в сколько раз это меньше кол-ва F-35?
Но вообще война США и Китая в большей части в голове руснявых пропагондонов, которые еще не поняли, что Китай никакой им не союзник.
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alfredhaos
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:50
alfredhaos написав: andrijk777 написав:
Поки що це тільки в теорії.
В Сирії РФ також "х**рила все авіацією, ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справа взагалі не дійшла".
Все-таки потрібно розрізняти локальний конфлікт з слабким суперником і велику повноцінну війну більш-менш рівних суперників.
Умовно говорячи невідомо як буде виглядати війна США з Китаєм. Дуже сумніваюсь що в США хватить "авіації, рекет і супутникової зброї" для усіх китайців.
Не переживайте, хватит
На Японию в 1940-х хватало.
Сколько Китай уже построил J20? И в сколько раз это меньше кол-ва F-35?
Но вообще война США и Китая в большей части в голове руснявых пропагондонов, которые еще не поняли, что Китай никакой им не союзник.
Раз головний диванний експерт всіх часів і народів сказав "хватить", значить хватить. Тепер я твердо впевнений що хватить і сплю спокійно.
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andrijk777
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