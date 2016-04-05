RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1030103110321033
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:46

  andrijk777 написав:Поки що це тільки в теорії.
В Сирії РФ також "х**рила все авіацією, ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справа взагалі не дійшла".
Все-таки потрібно розрізняти локальний конфлікт з слабким суперником і велику повноцінну війну більш-менш рівних суперників.
Умовно говорячи невідомо як буде виглядати війна США з Китаєм. Дуже сумніваюсь що в США хватить "авіації, рекет і супутникової зброї" для усіх китайців.

Не переживайте, хватит :lol: На Японию в 1940-х хватало.
Сколько Китай уже построил J20? И в сколько раз это меньше кол-ва F-35?
Но вообще война США и Китая в большей части в голове руснявых пропагондонов, которые еще не поняли, что Китай никакой им не союзник.
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 19.12.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:50

  alfredhaos написав:
  andrijk777 написав:Поки що це тільки в теорії.
В Сирії РФ також "х**рила все авіацією, ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справа взагалі не дійшла".
Все-таки потрібно розрізняти локальний конфлікт з слабким суперником і велику повноцінну війну більш-менш рівних суперників.
Умовно говорячи невідомо як буде виглядати війна США з Китаєм. Дуже сумніваюсь що в США хватить "авіації, рекет і супутникової зброї" для усіх китайців.

Не переживайте, хватит :lol: На Японию в 1940-х хватало.
Сколько Китай уже построил J20? И в сколько раз это меньше кол-ва F-35?
Но вообще война США и Китая в большей части в голове руснявых пропагондонов, которые еще не поняли, что Китай никакой им не союзник.

Раз головний диванний експерт всіх часів і народів сказав "хватить", значить хватить. Тепер я твердо впевнений що хватить і сплю спокійно.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3564
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1030103110321033
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95075
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451614
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2934
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2772)
17.05.2022 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.