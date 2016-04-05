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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:50
alfredhaos написав: andrijk777 написав:
Поки що це тільки в теорії.
В Сирії РФ також "х**рила все авіацією, ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справа взагалі не дійшла".
Все-таки потрібно розрізняти локальний конфлікт з слабким суперником і велику повноцінну війну більш-менш рівних суперників.
Умовно говорячи невідомо як буде виглядати війна США з Китаєм. Дуже сумніваюсь що в США хватить "авіації, рекет і супутникової зброї" для усіх китайців.
Не переживайте, хватит
На Японию в 1940-х хватало.
Сколько Китай уже построил J20? И в сколько раз это меньше кол-ва F-35?
Но вообще война США и Китая в большей части в голове руснявых пропагондонов, которые еще не поняли, что Китай никакой им не союзник.
Раз головний диванний експерт всіх часів і народів сказав "хватить", значить хватить. Тепер я твердо впевнений що хватить і сплю спокійно.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 15:38
Hotab написав:jump
, там часом не Яворів і був основною ціллю? Туди то дійсно прилетіло як і в Десну... І от плять якого там досі спали в казармах бійці??? Якого в новогод- сіверській школі кілька днів назад вони спали??) , тому не відомо, то ппо збило те, що йшло на Львів, чи на Львів нічого і не летіло.
У Новояворівській
громаді уламки ракети пошкодили школу, дитячий садочок та амбулаторію.
«Є ушкодження у приватних будинках – вибиті вікна, побиті і посічені уламками дахи, двері. Також пошкоджено ряд бюджетних об’єктів – школа, садочок, амбулаторія. Вибиті вікна і підламані двері були на території нашого старостату – у Старичах
. Є багато осколків у населеному пункті»
У Львові було чути 4 вибухи. ті хто живуть на західній околиці розказували про 9
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:17
prodigy написав: pesikot написав:
Нет никаких гарантий, что не будут фигачить по Черноморску или по базам отдыха в Одессе
базы отдыха работать не будут...в этом году
есть варианты: загорать можно на даче в огороде (если устал, у меня шезлонга)
вчера стреляли по мосту-выпустили 2 ракеты (уже пятый раз)
поехал на поле к себе (видел эти 2 ракеты)
сегодня ночью ударили 6й раз
Сегодня ночью, 17 мая, в мост через Днестровский лиман
вновь зафиксировано попадание двух вражеских крылатых ракет. Объект поврежден критически, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста. Об этом сообщил офицер оперативного командования «Південь» Владислав Назаров, передает ИА «Юг.Today».
Интересно, молдаване пропускают нашу технику дорогой которая идет через Паланку?
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