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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1031103210331034>
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:50

  alfredhaos написав:
  andrijk777 написав:Поки що це тільки в теорії.
В Сирії РФ також "х**рила все авіацією, ракетною і спутніковою зброєю
до піхоти справа взагалі не дійшла".
Все-таки потрібно розрізняти локальний конфлікт з слабким суперником і велику повноцінну війну більш-менш рівних суперників.
Умовно говорячи невідомо як буде виглядати війна США з Китаєм. Дуже сумніваюсь що в США хватить "авіації, рекет і супутникової зброї" для усіх китайців.

Не переживайте, хватит :lol: На Японию в 1940-х хватало.
Сколько Китай уже построил J20? И в сколько раз это меньше кол-ва F-35?
Но вообще война США и Китая в большей части в голове руснявых пропагондонов, которые еще не поняли, что Китай никакой им не союзник.

Раз головний диванний експерт всіх часів і народів сказав "хватить", значить хватить. Тепер я твердо впевнений що хватить і сплю спокійно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:38

  Hotab написав:jump , там часом не Яворів і був основною ціллю? Туди то дійсно прилетіло як і в Десну... І от плять якого там досі спали в казармах бійці??? Якого в новогод- сіверській школі кілька днів назад вони спали??) , тому не відомо, то ппо збило те, що йшло на Львів, чи на Львів нічого і не летіло.


У Новояворівській громаді уламки ракети пошкодили школу, дитячий садочок та амбулаторію.

«Є ушкодження у приватних будинках – вибиті вікна, побиті і посічені уламками дахи, двері. Також пошкоджено ряд бюджетних об’єктів – школа, садочок, амбулаторія. Вибиті вікна і підламані двері були на території нашого старостату – у Старичах. Є багато осколків у населеному пункті»

У Львові було чути 4 вибухи. ті хто живуть на західній околиці розказували про 9
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 16:17

  prodigy написав:
  pesikot написав:Нет никаких гарантий, что не будут фигачить по Черноморску или по базам отдыха в Одессе


базы отдыха работать не будут...в этом году

есть варианты: загорать можно на даче в огороде (если устал, у меня шезлонга)

вчера стреляли по мосту-выпустили 2 ракеты (уже пятый раз)
поехал на поле к себе (видел эти 2 ракеты)

сегодня ночью ударили 6й раз
Сегодня ночью, 17 мая, в мост через Днестровский лиман вновь зафиксировано попадание двух вражеских крылатых ракет. Объект поврежден критически, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста. Об этом сообщил офицер оперативного командования «Південь» Владислав Назаров, передает ИА «Юг.Today».

Интересно, молдаване пропускают нашу технику дорогой которая идет через Паланку?
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 16:45

Переговоры Украины и России об окончании полномасштабной войны приостановлены

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также прокомментировал идею некоторых западных политиков отдать РФ часть украинских территорий, чтобы президент РФ Владимир Путин сохранил лицо.

"Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", – написал советник.

Сопротивление Украины, по его словам, лишь нарастает, поэтому оккупанты не достигают абсолютно никаких целей. Нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи", – проинформировал советник главы ОП.


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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:22

Велике переселення. З початку війни українські IT-компанії відкрили за кордоном 18 офісів. Чому вони так поспішають

Українські IT-роботодавці масово відкривають нові офіси й центри розробки в Європі через чутливість замовників до ризиків. У топі закордонних напрямків – Польща, Румунія й Хорватія.
https://forbes.ua/inside/zakhid-ukraini ... 52022-5862

За неповний рік SoftServe збирається найняти для створеного в квітні офісу в Бухаресті 350 людей. До 2025-го – уже 800. Основу складатимуть українці, яким вдалося потрапити до Румунії. Решту – близько 200 талантів – шукатимуть на місці, озвучив плани президент SoftServe у Європі, Близькому Сході та Африці (EMEA) Володимир Семенишин.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:28

  jump написав:Велике переселення. З початку війни українські IT-компанії відкрили за кордоном 18 офісів. Чому вони так поспішають

Українські IT-роботодавці масово відкривають нові офіси й центри розробки в Європі через чутливість замовників до ризиків. У топі закордонних напрямків – Польща, Румунія й Хорватія.
https://forbes.ua/inside/zakhid-ukraini ... 52022-5862

За неповний рік SoftServe збирається найняти для створеного в квітні офісу в Бухаресті 350 людей. До 2025-го – уже 800. Основу складатимуть українці, яким вдалося потрапити до Румунії. Решту – близько 200 талантів – шукатимуть на місці, озвучив плани президент SoftServe у Європі, Близькому Сході та Африці (EMEA) Володимир Семенишин.

350 ? Велике переселення ?
И не все из Украины ...
Не тянет на большое переселение ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:34

рашисти, підступні дебілоїди
щодо Азовців, героїв України, яких вчора вивезли на окуповану землю
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы бомбим вас для вашего же блага!" Одесский политик обратился к одесситам из РФ


Когда такой поц оправдывает ракетные удары по Одессе, то нацист он
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:39

  greenozon написав:рашисти, підступні дебілоїди
щодо Азовців, героїв України, яких вчора вивезли на окуповану землю

Це може бути так

Але ще цікавіше, чий поганий рот озвучив щодо Азовців ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:13

  jump написав:Велике переселення. З початку війни українські IT-компанії відкрили за кордоном 18 офісів. Чому вони так поспішають

Українські IT-роботодавці масово відкривають нові офіси й центри розробки в Європі через чутливість замовників до ризиків. У топі закордонних напрямків – Польща, Румунія й Хорватія.
https://forbes.ua/inside/zakhid-ukraini ... 52022-5862

За неповний рік SoftServe збирається найняти для створеного в квітні офісу в Бухаресті 350 людей. До 2025-го – уже 800. Основу складатимуть українці, яким вдалося потрапити до Румунії. Решту – близько 200 талантів – шукатимуть на місці, озвучив плани президент SoftServe у Європі, Близькому Сході та Африці (EMEA) Володимир Семенишин.

А як же ДноСіті, про яке заливали баки, що "захистить і підніме"?
Обосра і влада і галєри всі в га.
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