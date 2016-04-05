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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1031103210331034
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

причем налоговый режим к физическому переселению?
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:25

  wtf написав:причем налоговый режим к физическому переселению?

Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы

+ аренда хаты + коммуналка + страховки
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:29

  greenozon написав:рашисти, підступні дебілоїди
щодо Азовців, героїв України, яких вчора вивезли на окуповану землю

зраду будем позже разносить, а пока даже росблогерам рекомендовали по теме промолчать, задействовано много всего, и шум тут лишний...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:34

  edvardd написав:
  greenozon написав:рашисти, підступні дебілоїди
щодо Азовців, героїв України, яких вчора вивезли на окуповану землю

зраду будем позже разносить, а пока даже росблогерам рекомендовали по теме промолчать, задействовано много всего, и шум тут лишний...

А ты сам откуда знаешь, что именно рекомендовали российским блогерам ?
Может сам засланный ? Не парься, это и так известно :)

Я в российских пабликах читаю совершенно иное
Они там готовы пытать и казнить азовцев

Может ты прослушаешь реакцию Вассермана
Не ту, которая венерическая
Та, которая пропагандонская, этого поца в жилетке с кучей карманов
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дума хоче заборонити обмін «азовців» | Віталій Портников

pesikot
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  #<1 ... 1031103210331034
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