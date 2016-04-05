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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
причем налоговый режим к физическому переселению?
Додано: Вів 17 тра, 2022 18:25
Додано: Вів 17 тра, 2022 18:29
Додано: Вів 17 тра, 2022 18:34
А ты сам откуда знаешь, что именно рекомендовали российским блогерам ?
Может сам засланный ? Не парься, это и так известно
Я в российских пабликах читаю совершенно иное
Они там готовы пытать и казнить азовцев
Может ты прослушаешь реакцию Вассермана
Не ту, которая венерическая
Та, которая пропагандонская, этого поца в жилетке с кучей карманов
Додано: Вів 17 тра, 2022 18:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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