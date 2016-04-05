|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 17 тра, 2022 18:34
edvardd написав: greenozon написав:
рашисти, підступні дебілоїди
щодо Азовців, героїв України, яких вчора вивезли на окуповану землю
зраду будем позже разносить, а пока даже росблогерам рекомендовали по теме промолчать, задействовано много всего
, и шум тут лишний...
А ты сам откуда знаешь, что именно рекомендовали российским блогерам ?
Может сам засланный ? Не парься, это и так известно
Я в российских пабликах читаю совершенно иное
Они там готовы пытать и казнить азовцев
Может ты прослушаешь реакцию Вассермана
Не ту, которая венерическая
Та, которая пропагандонская, этого поца в жилетке с кучей карманов
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6742
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 17 тра, 2022 18:43
Дума хоче заборонити обмін «азовців» | Віталій Портников
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6742
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 17 тра, 2022 19:27
pesikot написав:
Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы
и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит
5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 19:32
wtf написав: pesikot написав:
Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы
и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит
5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%
И 22% работодатель платит еще сверху. Итого налоги и сборы почти в 10 раз выше при одинаковой чистой зарплате.
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 19:39
Когда Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск
В конце июня – начале июля Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление и уже к концу лета отвоюют все временно оккупированные территории, включая Донецк и Луганск. Произойдет это благодаря оружию, которое предоставляют западные партнеры.
Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
«Я могу совершенно точно утверждать, что в ближайшее время мы отвоюем абсолютно все наши территории. … По моему субъективному мнению, к концу лета мы отвоюем и Донецк, и Луганск. Нам сейчас предоставляют как наступательное оружие, так и оборонное. Поэтому, если взять и проанализировать множество факторов, то в конце июня – начале июля мы очень хорошо ощутим наше контрнаступление», – заявил Смирнов.
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 643
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 20:15
wtf написав: pesikot написав:
Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы
и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит
5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%
хаха, да там з кожен виходець з ЄС так і готовий 40% відслюнявити і писати код, зразу видно людина в темі.
з.і.
на обміні валюти уже 20% "податку", афтар жгіістчо...
в Польщі 12% податок для розробників в ІТ, і 8% для тестувальників,
і ще багато місць з низькими податками.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29029
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1407 раз.
- Подякували: 2506 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 17 тра, 2022 20:17
Дай Бог щоб все вище сказане збулося. Але я більш песимічтино налаштований. Орки не втрачають часу вводять в обіг дерев'яні будують фортифікації готують референдуми....
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 621
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|95086
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|451625
|
|
|1
|2936
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|