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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1031103210331034
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:34

  edvardd написав:
  greenozon написав:рашисти, підступні дебілоїди
щодо Азовців, героїв України, яких вчора вивезли на окуповану землю

зраду будем позже разносить, а пока даже росблогерам рекомендовали по теме промолчать, задействовано много всего, и шум тут лишний...

А ты сам откуда знаешь, что именно рекомендовали российским блогерам ?
Может сам засланный ? Не парься, это и так известно :)

Я в российских пабликах читаю совершенно иное
Они там готовы пытать и казнить азовцев

Может ты прослушаешь реакцию Вассермана
Не ту, которая венерическая
Та, которая пропагандонская, этого поца в жилетке с кучей карманов
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дума хоче заборонити обмін «азовців» | Віталій Портников

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы

и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит
5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:32

  wtf написав:
  pesikot написав:Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы

и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит
5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%

И 22% работодатель платит еще сверху. Итого налоги и сборы почти в 10 раз выше при одинаковой чистой зарплате.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Когда Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск

В конце июня – начале июля Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление и уже к концу лета отвоюют все временно оккупированные территории, включая Донецк и Луганск. Произойдет это благодаря оружию, которое предоставляют западные партнеры.

Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

«Я могу совершенно точно утверждать, что в ближайшее время мы отвоюем абсолютно все наши территории. … По моему субъективному мнению, к концу лета мы отвоюем и Донецк, и Луганск. Нам сейчас предоставляют как наступательное оружие, так и оборонное. Поэтому, если взять и проанализировать множество факторов, то в конце июня – начале июля мы очень хорошо ощутим наше контрнаступление», – заявил Смирнов.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:17

Дай Бог щоб все вище сказане збулося. Але я більш песимічтино налаштований. Орки не втрачають часу вводять в обіг дерев'яні будують фортифікації готують референдуми....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:28

Мер Харкова заявив, що проти будівництва тимчасового житла для переселенців у західних областях

«Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тому я категорично проти тимчасового житла. І не потрібно ставити на Західній Україні модульні містечка, витративши 30% коштів, а то й більше, від того, що потребує постійне житло. У нас є проєкти, ресурси, можливість та будівельні кадри. Тож давайте вже починати будувати. Нема чого зволікати. Усі хочуть додому, особливо харків'яни. Харків - те місто, яке заслуговує на особливе ставлення, тому я дуже прошу почути нас і стати на наш бік», – пояснив Ігор Терехов.

Позицію міський голова Харкова пояснює колишнім досвідом будівництва модульного містечка для вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей після початку бойових дій на Донбасі у 2004 році. Максимальний термін експлуатації такого житла був розрахований та три роки, й хоча минуло вже вісім років, там, зі слів Терехова, досі живуть люди. Саме тому будівництво модульних містечок на заході України він вважає недоцільним.
https://tvoemisto.tv/news/mer_harkova_z ... 32445.html


чудове рішення!
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

jump написав:...

Позицію міський голова Харкова пояснює колишнім досвідом будівництва модульного містечка для вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей після початку бойових дій на Донбасі у 2004 році...


Мабуть шарний досвід у 2004 році
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://m.facebook.com/ldc.ukraine/post ... ECKN8B9zTl
GALeon
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