pesikot написав:Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы
и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит 5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%
pesikot написав:Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы
и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит 5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%
И 22% работодатель платит еще сверху. Итого налоги и сборы почти в 10 раз выше при одинаковой чистой зарплате.
В конце июня – начале июля Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление и уже к концу лета отвоюют все временно оккупированные территории, включая Донецк и Луганск. Произойдет это благодаря оружию, которое предоставляют западные партнеры.
Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
«Я могу совершенно точно утверждать, что в ближайшее время мы отвоюем абсолютно все наши территории. … По моему субъективному мнению, к концу лета мы отвоюем и Донецк, и Луганск. Нам сейчас предоставляют как наступательное оружие, так и оборонное. Поэтому, если взять и проанализировать множество факторов, то в конце июня – начале июля мы очень хорошо ощутим наше контрнаступление», – заявил Смирнов.
Мер Харкова заявив, що проти будівництва тимчасового житла для переселенців у західних областях
«Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тому я категорично проти тимчасового житла. І не потрібно ставити на Західній Україні модульні містечка, витративши 30% коштів, а то й більше, від того, що потребує постійне житло. У нас є проєкти, ресурси, можливість та будівельні кадри. Тож давайте вже починати будувати. Нема чого зволікати. Усі хочуть додому, особливо харків'яни. Харків - те місто, яке заслуговує на особливе ставлення, тому я дуже прошу почути нас і стати на наш бік», – пояснив Ігор Терехов.
Позицію міський голова Харкова пояснює колишнім досвідом будівництва модульного містечка для вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей після початку бойових дій на Донбасі у 2004 році. Максимальний термін експлуатації такого житла був розрахований та три роки, й хоча минуло вже вісім років, там, зі слів Терехова, досі живуть люди. Саме тому будівництво модульних містечок на заході України він вважає недоцільним. https://tvoemisto.tv/news/mer_harkova_z ... 32445.html
Позицію міський голова Харкова пояснює колишнім досвідом будівництва модульного містечка для вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей після початку бойових дій на Донбасі у 2004 році...