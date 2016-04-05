Додано: Вів 17 тра, 2022 20:28

У нас є проєкти, ресурси, можливість та будівельні кадри.

Усі хочуть додому, особливо харків'яни. Харків - те місто, яке заслуговує на особливе ставлення, тому я дуже прошу почути нас і стати на наш бік

Саме тому будівництво модульних містечок на заході України він вважає недоцільним.

Мер Харкова заявив, що проти будівництва тимчасового житла для переселенців у західних областях«Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тому я категорично проти тимчасового житла. І не потрібно ставити на Західній Україні модульні містечка, витративши 30% коштів, а то й більше, від того, що потребує постійне житло.Тож давайте вже починати будувати. Нема чого зволікати.», – пояснив Ігор Терехов.Позицію міський голова Харкова пояснює колишнім досвідом будівництва модульного містечка для вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей після початку бойових дій на Донбасі у 2004 році. Максимальний термін експлуатації такого житла був розрахований та три роки, й хоча минуло вже вісім років, там, зі слів Терехова, досі живуть люди.чудове рішення!