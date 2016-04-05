pesikot написав:Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы
и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит 5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%
pesikot написав:Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы
и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит 5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%
И 22% работодатель платит еще сверху. Итого налоги и сборы почти в 10 раз выше при одинаковой чистой зарплате.
В конце июня – начале июля Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление и уже к концу лета отвоюют все временно оккупированные территории, включая Донецк и Луганск. Произойдет это благодаря оружию, которое предоставляют западные партнеры.
Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
«Я могу совершенно точно утверждать, что в ближайшее время мы отвоюем абсолютно все наши территории. … По моему субъективному мнению, к концу лета мы отвоюем и Донецк, и Луганск. Нам сейчас предоставляют как наступательное оружие, так и оборонное. Поэтому, если взять и проанализировать множество факторов, то в конце июня – начале июля мы очень хорошо ощутим наше контрнаступление», – заявил Смирнов.
Мер Харкова заявив, що проти будівництва тимчасового житла для переселенців у західних областях
«Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тому я категорично проти тимчасового житла. І не потрібно ставити на Західній Україні модульні містечка, витративши 30% коштів, а то й більше, від того, що потребує постійне житло. У нас є проєкти, ресурси, можливість та будівельні кадри. Тож давайте вже починати будувати. Нема чого зволікати. Усі хочуть додому, особливо харків'яни. Харків - те місто, яке заслуговує на особливе ставлення, тому я дуже прошу почути нас і стати на наш бік», – пояснив Ігор Терехов.
Позицію міський голова Харкова пояснює колишнім досвідом будівництва модульного містечка для вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей після початку бойових дій на Донбасі у 2004 році. Максимальний термін експлуатації такого житла був розрахований та три роки, й хоча минуло вже вісім років, там, зі слів Терехова, досі живуть люди. Саме тому будівництво модульних містечок на заході України він вважає недоцільним. https://tvoemisto.tv/news/mer_harkova_z ... 32445.html
Позицію міський голова Харкова пояснює колишнім досвідом будівництва модульного містечка для вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей після початку бойових дій на Донбасі у 2004 році...
But now, almost three months into Russia’s invasion of Ukraine, it is clear the Kremlin fell woefully short of creating an effective fighting machine. Russian forces in Ukraine have underperformed to a degree that has surprised most Western analysts, raising the prospect that President Vladimir V. Putin’s military operation could end in failure.