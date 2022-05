Додано: Вів 17 тра, 2022 22:36

But now, almost three months into Russia’s invasion of Ukraine, it is clear the Kremlin fell woefully short of creating an effective fighting machine. Russian forces in Ukraine have underperformed to a degree that has surprised most Western analysts, raising the prospect that President Vladimir V. Putin’s military operation could end in failure.может где то уже есть её перевод, или используйте гугл переводчик.