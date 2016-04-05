pesikot написав:Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы
и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит 5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%
К 5% добавьте еще ЕСВ + сейчас вступил в действие новый налог от НБУ (10-15%), те кто заводят валюту от нерезидентов на ФОП - вынужденны продавать на межбанке за 29,25 грн, а покупка 34 грн. А так да, галеры и иностранные клиенты практически приостановили найм ИТ-шников в Украине. В ИТ в основном 90% мужчины.
Президент України Володимир Зеленський позбавив військових звань генерала екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Андрія Наумова та екс-начальника УСБУ в Херсонській області Сергія Криворучка. Про це він повідомив у відеозверненні пізно ввечері, 31 березня.