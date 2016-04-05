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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1032103310341035
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 05:37

Карта військових дій в Україні виглядає приблизно так.
Жовтим — те, що було окуповане, але було звільннне нашими воїнами

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 05:51

  wtf написав:
  pesikot написав:Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы

и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит
5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%

К 5% добавьте еще ЕСВ + сейчас вступил в действие новый налог от НБУ (10-15%), те кто заводят валюту от нерезидентов на ФОП - вынужденны продавать на межбанке за 29,25 грн, а покупка 34 грн. А так да, галеры и иностранные клиенты практически приостановили найм ИТ-шников в Украине. В ИТ в основном 90% мужчины.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 05:58

Щось дуже легко їм південь вдалося захопити, практично без бою. Ну нічого, як кажуть наші друзі англійці: "easy come, easy go".
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 06:05

  Mirax написав:Щось дуже легко їм південь вдалося захопити, практично без бою. Ну нічого, як кажуть наші друзі англійці: "easy come, easy go".

https://zaxid.net/volodimir_zelenskiy_p ... u_n1539959
Президент України Володимир Зеленський позбавив військових звань генерала екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Андрія Наумова та екс-начальника УСБУ в Херсонській області Сергія Криворучка. Про це він повідомив у відеозверненні пізно ввечері, 31 березня.
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