Додано: Сер 18 тра, 2022 09:39

fler написав: Українська співачка Камалія поділилася, як її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, разом з іншими заможними друзями , придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.

https://tsn.ua/glamur/cholovik-kamaliyi ... 64715.html



Цікаво, по скільки вони скинулися

Бачив достатньо суттєвий лаг цін від 5-8 млн дол до 25 млн дол. Логічно, що залежить від багатьох факторів.Наприклад:Commercially-available, used MiG-29s have recently fetched between $5 million and $8 million, depending on their age and condition.Або:$23.8 million – MiG-29 Fulcrum