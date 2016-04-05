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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1033103410351036>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 05:51

  wtf написав:
  pesikot написав:Здесь 5%, там 40% с одной и тоже суммы

и какое дело работодателю сколько гребцы потеряют на налогах? напомню что тех кто не смог выехать заменят выходцами из европы/африки которых и 40% налог устроит
5% стоит расценивать как временную акцию по привлечению крупных галер а не как налоговую скидку за мнимую уникальность и неиибическую ценность ойтишников по сравнению с прочими профессиями платящими все 20%

К 5% добавьте еще ЕСВ + сейчас вступил в действие новый налог от НБУ (10-15%), те кто заводят валюту от нерезидентов на ФОП - вынужденны продавать на межбанке за 29,25 грн, а покупка 34 грн. А так да, галеры и иностранные клиенты практически приостановили найм ИТ-шников в Украине. В ИТ в основном 90% мужчины.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 05:58

Щось дуже легко їм південь вдалося захопити, практично без бою. Ну нічого, як кажуть наші друзі англійці: "easy come, easy go".
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 06:05

  Mirax написав:Щось дуже легко їм південь вдалося захопити, практично без бою. Ну нічого, як кажуть наші друзі англійці: "easy come, easy go".

https://zaxid.net/volodimir_zelenskiy_p ... u_n1539959
Президент України Володимир Зеленський позбавив військових звань генерала екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Андрія Наумова та екс-начальника УСБУ в Херсонській області Сергія Криворучка. Про це він повідомив у відеозверненні пізно ввечері, 31 березня.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:49

Українська співачка Камалія поділилася, як її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, разом з іншими заможними друзями, придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.
https://tsn.ua/glamur/cholovik-kamaliyi ... 64715.html

Цікаво, по скільки вони скинулися :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.

Угу - отак приватна особа прийшла в АТБ чи Сільпо і купила бойові винищувачі разом з боєкоплектом, не знаю сміятися з цього повідомлення чи плакати
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:32

  Василь-Рівне написав:
  fler написав:придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.

Угу - отак приватна особа прийшла в АТБ чи Сільпо і купила бойові винищувачі разом з боєкоплектом, не знаю сміятися з цього повідомлення чи плакати

Слово мільярдер, Вам про щось говорить?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:34

  _Mykola_ написав:
  Василь-Рівне написав:
  fler написав:придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.

Угу - отак приватна особа прийшла в АТБ чи Сільпо і купила бойові винищувачі разом з боєкоплектом, не знаю сміятися з цього повідомлення чи плакати

Слово мільярдер, Вам про щось говорить?

Учитывая, что он уже давно не миллиардер
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Слово мільярдер, Вам про щось говорить?

Подумайте головою. Тобто любий террорист мільярдер може купити купу бойових винищувачів і атакувати любий уряд любої країни чи ядерний об'єкт любої країни? Не надто все просто? Га?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:39

  fler написав:Українська співачка Камалія поділилася, як її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, разом з іншими заможними друзями, придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.
https://tsn.ua/glamur/cholovik-kamaliyi ... 64715.html

Цікаво, по скільки вони скинулися :roll:


Бачив достатньо суттєвий лаг цін від 5-8 млн дол до 25 млн дол. Логічно, що залежить від багатьох факторів.
Наприклад:
Commercially-available, used MiG-29s have recently fetched between $5 million and $8 million, depending on their age and condition.
https://www.airforcemag.com/polands-new ... -aircraft/

Або:
$23.8 million – MiG-29 Fulcrum
https://militarymachine.com/most-expens ... tary-jets/
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:44

  Василь-Рівне написав:
  _Mykola_ написав:Слово мільярдер, Вам про щось говорить?

Подумайте головою. Тобто любий террорист мільярдер може купити купу бойових винищувачів і атакувати любий уряд любої країни чи ядерний об'єкт любої країни? Не надто все просто? Га?


Цих літаків є достатня кількість у приватних осіб. Наприклад, МіГ 29 був у власності покійного Paul Allen з Microsoft й його придбав астронавт Jared Isaacman.
https://eurasiantimes.com/mig-29-fighte ... ire-pilot/
xaos_22
 
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