BIGor написав:К 5% добавьте еще ЕСВ + сейчас вступил в действие новый налог от НБУ (10-15%), те кто заводят валюту от нерезидентов на ФОП - вынужденны продавать на межбанке за 29,25 грн, а покупка 34 грн. А так да, галеры и иностранные клиенты практически приостановили найм ИТ-шников в Украине. В ИТ в основном 90% мужчины.
Приостановили до начала апреля. Сейчас снова по 2-3 предложения в неделю получаю, как и раньше. Кого жаба давит продавать по 29, тот оформляет пэйонир. Меня лично не давит.
Цінник на новий літак вказаних моделей стартує від 20 мільйонів доларів. Але українські пілоти готові сідати і на використані бомбардувальники та винищувачі. Їхня вартість набагато нижча: можна торгуватися навіть за 1 мільйон доларів, максимум 5 мільйонів доларів. «Купи мені літак»: поки що грошей для українських льотчиків зібрали на одне крило https://kp.ua/ua/economics/a649616-kupi ... odne-krilo