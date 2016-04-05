RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1033103410351036
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:К 5% добавьте еще ЕСВ + сейчас вступил в действие новый налог от НБУ (10-15%), те кто заводят валюту от нерезидентов на ФОП - вынужденны продавать на межбанке за 29,25 грн, а покупка 34 грн. А так да, галеры и иностранные клиенты практически приостановили найм ИТ-шников в Украине. В ИТ в основном 90% мужчины.

Приостановили до начала апреля. Сейчас снова по 2-3 предложения в неделю получаю, как и раньше. Кого жаба давит продавать по 29, тот оформляет пэйонир. Меня лично не давит.
comandante
 
Повідомлень: 49
З нами з: 21.02.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:01

  xaos_22 написав:
  fler написав:Українська співачка Камалія поділилася, як її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, разом з іншими заможними друзями, придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.
https://tsn.ua/glamur/cholovik-kamaliyi ... 64715.html

Цікаво, по скільки вони скинулися :roll:


Бачив достатньо суттєвий лаг цін від 5-8 млн дол до 25 млн дол. Логічно, що залежить від багатьох факторів.


Я далека від думки, що вони придбали новий та новітній, але сам факт, що передали найпотрібніше для ЗСУ заслуговує на повагу. Тим часом:

У Миколаївській області воїни 72 ОМБр імені Чорних Запорожців збили черговий винищувач окупантів. Зазначається, що найдешевший такий літак коштує орієнтовно 15 млн. доларів.
https://chasdiy.org/events/voiny-72-i-o ... video.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1041 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:28

  xaos_22 написав:
  fler написав:Українська співачка Камалія поділилася, як її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, разом з іншими заможними друзями, придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.
https://tsn.ua/glamur/cholovik-kamaliyi ... 64715.html

Цікаво, по скільки вони скинулися :roll:


Бачив достатньо суттєвий лаг цін від 5-8 млн дол до 25 млн дол. Або:
$23.8 million – MiG-29 Fulcrum
https://militarymachine.com/most-expens ... tary-jets/

Є і дешевші б/в:
Цінник на новий літак вказаних моделей стартує від 20 мільйонів доларів. Але українські пілоти готові сідати і на використані бомбардувальники та винищувачі. Їхня вартість набагато нижча: можна торгуватися навіть за 1 мільйон доларів, максимум 5 мільйонів доларів.
«Купи мені літак»: поки що грошей для українських льотчиків зібрали на одне крило https://kp.ua/ua/economics/a649616-kupi ... odne-krilo
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5061
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1033103410351036
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95142
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2942
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2783)
18.05.2022 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.