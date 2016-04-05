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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1033103410351036>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:49

Українська співачка Камалія поділилася, як її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, разом з іншими заможними друзями, придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.
https://tsn.ua/glamur/cholovik-kamaliyi ... 64715.html

Цікаво, по скільки вони скинулися :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.

Угу - отак приватна особа прийшла в АТБ чи Сільпо і купила бойові винищувачі разом з боєкоплектом, не знаю сміятися з цього повідомлення чи плакати
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:32

  Василь-Рівне написав:
  fler написав:придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.

Угу - отак приватна особа прийшла в АТБ чи Сільпо і купила бойові винищувачі разом з боєкоплектом, не знаю сміятися з цього повідомлення чи плакати

Слово мільярдер, Вам про щось говорить?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:34

  _Mykola_ написав:
  Василь-Рівне написав:
  fler написав:придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.

Угу - отак приватна особа прийшла в АТБ чи Сільпо і купила бойові винищувачі разом з боєкоплектом, не знаю сміятися з цього повідомлення чи плакати

Слово мільярдер, Вам про щось говорить?

Учитывая, что он уже давно не миллиардер
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Слово мільярдер, Вам про щось говорить?

Подумайте головою. Тобто любий террорист мільярдер може купити купу бойових винищувачів і атакувати любий уряд любої країни чи ядерний об'єкт любої країни? Не надто все просто? Га?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:39

  fler написав:Українська співачка Камалія поділилася, як її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, разом з іншими заможними друзями, придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.
https://tsn.ua/glamur/cholovik-kamaliyi ... 64715.html

Цікаво, по скільки вони скинулися :roll:


Бачив достатньо суттєвий лаг цін від 5-8 млн дол до 25 млн дол. Логічно, що залежить від багатьох факторів.
Наприклад:
Commercially-available, used MiG-29s have recently fetched between $5 million and $8 million, depending on their age and condition.
https://www.airforcemag.com/polands-new ... -aircraft/

Або:
$23.8 million – MiG-29 Fulcrum
https://militarymachine.com/most-expens ... tary-jets/
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:44

  Василь-Рівне написав:
  _Mykola_ написав:Слово мільярдер, Вам про щось говорить?

Подумайте головою. Тобто любий террорист мільярдер може купити купу бойових винищувачів і атакувати любий уряд любої країни чи ядерний об'єкт любої країни? Не надто все просто? Га?


Цих літаків є достатня кількість у приватних осіб. Наприклад, МіГ 29 був у власності покійного Paul Allen з Microsoft й його придбав астронавт Jared Isaacman.
https://eurasiantimes.com/mig-29-fighte ... ire-pilot/
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:01

  xaos_22 написав:
  fler написав:Українська співачка Камалія поділилася, як її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, разом з іншими заможними друзями, придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.
https://tsn.ua/glamur/cholovik-kamaliyi ... 64715.html

Цікаво, по скільки вони скинулися :roll:


Бачив достатньо суттєвий лаг цін від 5-8 млн дол до 25 млн дол. Логічно, що залежить від багатьох факторів.


Я далека від думки, що вони придбали новий та новітній, але сам факт, що передали найпотрібніше для ЗСУ заслуговує на повагу. Тим часом:

У Миколаївській області воїни 72 ОМБр імені Чорних Запорожців збили черговий винищувач окупантів. Зазначається, що найдешевший такий літак коштує орієнтовно 15 млн. доларів.
https://chasdiy.org/events/voiny-72-i-o ... video.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:28

  xaos_22 написав:
  fler написав:Українська співачка Камалія поділилася, як її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, разом з іншими заможними друзями, придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.
https://tsn.ua/glamur/cholovik-kamaliyi ... 64715.html

Цікаво, по скільки вони скинулися :roll:


Бачив достатньо суттєвий лаг цін від 5-8 млн дол до 25 млн дол. Або:
$23.8 million – MiG-29 Fulcrum
https://militarymachine.com/most-expens ... tary-jets/

Є і дешевші б/в:
Цінник на новий літак вказаних моделей стартує від 20 мільйонів доларів. Але українські пілоти готові сідати і на використані бомбардувальники та винищувачі. Їхня вартість набагато нижча: можна торгуватися навіть за 1 мільйон доларів, максимум 5 мільйонів доларів.
«Купи мені літак»: поки що грошей для українських льотчиків зібрали на одне крило https://kp.ua/ua/economics/a649616-kupi ... odne-krilo
Ой+
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Байрактар. Чому россія так його боїться? Скільки коштує? Чим небезпечний та які в нього можливості?
Ірина_
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