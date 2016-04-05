greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, демонструючи рекордні показники від початку війни.
Джерело: Державна прикордонна служба України, "Інтерфакс-Україна"
супер. Теперь осталось найти всем возвращающимся работу. Знаю, что многие наши беженцы крайне недовольны Польшей именно в плане работы. Раком на полях стоять по 10-12 часов за почти минималку мало кто готов （сами поляки на такое вообще не идут）. Так что из Польши многие либо разочарованно возвращаются, либо стараются двигать дальше, куда мигрируют из Речи Посполитой и сами поляки.
greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, демонструючи рекордні показники від початку війни.
Джерело: Державна прикордонна служба України, "Інтерфакс-Україна"
супер. Теперь осталось найти всем возвращающимся работу. Знаю, что многие наши беженцы крайне недовольны Польшей именно в плане работы. Раком на полях стоять по 10-12 часов за почти минималку мало кто готов （сами поляки на такое вообще не идут）. Так что из Польши многие либо разочарованно возвращаются, либо стараются двигать дальше, куда мигрируют из Речи Посполитой и сами поляки.
greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, демонструючи рекордні показники від початку війни.
Джерело: Державна прикордонна служба України, "Інтерфакс-Україна"
Ну и о чем это говорит? Девки заехали проведать запертых в стране парней - весна, сирень в ботсаде... Они вначале бы выезд открыли для обоих полов а потом уже считали кого больше приехавших или выехавших.