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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1034103510361037>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:19

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, демонструючи рекордні показники від початку війни.

Джерело: Державна прикордонна служба України, "Інтерфакс-Україна"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:33

  Василь-Рівне написав:
  _Mykola_ написав:Слово мільярдер, Вам про щось говорить?

Подумайте головою. Тобто любий террорист мільярдер може купити купу бойових винищувачів і атакувати любий уряд любої країни чи ядерний об'єкт любої країни? Не надто все просто? Га?

Дуже рекомендую підписатися https://www.youtube.com/c/Pravonapoplavu та послухати, як працюють ті, хто реально закуповує товари військового призначення.

А також непогано дає уявлення що і як працює з технічного та тактичного боку https://www.youtube.com/c/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:43

  greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, демонструючи рекордні показники від початку війни.

Джерело: Державна прикордонна служба України, "Інтерфакс-Україна"

супер.
Теперь осталось найти всем возвращающимся работу.
Знаю, что многие наши беженцы крайне недовольны Польшей именно в плане работы. Раком на полях стоять по 10-12 часов за почти минималку мало кто готов （сами поляки на такое вообще не идут）.
Так что из Польши многие либо разочарованно возвращаются, либо стараются двигать дальше, куда мигрируют из Речи Посполитой и сами поляки.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:03

  antey1969 написав:
  greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, демонструючи рекордні показники від початку війни.

Джерело: Державна прикордонна служба України, "Інтерфакс-Україна"

супер.
Теперь осталось найти всем возвращающимся работу.
Знаю, что многие наши беженцы крайне недовольны Польшей именно в плане работы. Раком на полях стоять по 10-12 часов за почти минималку мало кто готов （сами поляки на такое вообще не идут）.
Так что из Польши многие либо разочарованно возвращаются, либо стараются двигать дальше, куда мигрируют из Речи Посполитой и сами поляки.

я за те, щоб людям дати можливість, або лишатися на згарищах:
https://www.radiosvoboda.org/a/video-zsu-viyna-kyivshchyna/31779669.html
або їхати закордон.
Те що чудять слуги із обмеженнями то є мерзость.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:01

flyman Згарища хто буде відновлювати? ЗСУ?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Rack, нет, программисты конечно. Сейчас все брошу и пойду дом строить, я же мега строитель, в фотошопе нарисую что-то по-быстрому и слеплю, делов то на 5 минут :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:09

slonomag ми про тих, хто повинен повертатись на згарища. Твій будинок?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:10

  flyman написав:Те що чудять слуги із обмеженнями то є мерзость.

Так, все мабуть по плану, знімати не збираються.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:17

  greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, демонструючи рекордні показники від початку війни.

Джерело: Державна прикордонна служба України, "Інтерфакс-Україна"


Ну и о чем это говорит? Девки заехали проведать запертых в стране парней - весна, сирень в ботсаде... Они вначале бы выезд открыли для обоих полов а потом уже считали кого больше приехавших или выехавших.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:33

  Rack написав:ми про тих, хто повинен повертатись на згарища. Твій будинок?

Точно? flyman, вроде, про тех, кого згарища не сильно прельщают, говорил -- которые повертатись _не планируют_...
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