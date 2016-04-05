Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.
Rack написав:flyman Згарища хто буде відновлювати? ЗСУ?
Якщо люди не хочуть жити тут із постійним відчуттям страху, нестабільності, то дайте їм можливість виїхати. Чи треба всіх зганати в колгоспи, трудові армії і будувати воєнний комунізм замість ринкової економіки? Така доктрина слуг?
flyman написав:Якщо люди не хочуть жити тут із постійним відчуттям страху, нестабільності, то дайте їм можливість виїхати. Чи треба всіх зганати в колгоспи, трудові армії і будувати воєнний комунізм замість ринкової економіки? Така доктрина слуг?
Мужики можуть і потерпіти півроку, на те вони і мужики. До осені обмеження частково знімуть, для тих, в кого є запрошення на роботу чи навчання, імхо.
flyman написав:Якщо люди не хочуть жити тут із постійним відчуттям страху, нестабільності, то дайте їм можливість виїхати. Чи треба всіх зганати в колгоспи, трудові армії і будувати воєнний комунізм замість ринкової економіки? Така доктрина слуг?
Мужики можуть і потерпіти півроку, на те вони і мужики. До осені обмеження частково знімуть, для тих, в кого є запрошення на роботу чи навчання, імхо.
Без роботи, без житла, без дітей, без жінок. Якщо іти в ЗСУ (якщо візьмуть), то що і кого їм захищати (лапая)?
з.і. навіть в лісопосадку не можна https://piskivska-gromada.gov.ua/news/1652080813/ розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 20 березня 2022 року № 142 «Про заборону в Київській області відвідуванням лісів населенням і в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану» досі в силі.
Наголошуємо на неухильному дотриманні цього розпорядження! Відвідувати лісосмуги небезпечно! Утримайтесь від цього заради власної безпеки.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 тра, 2022 14:56, всього редагувалось 1 раз.
slonomag написав:Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.
Це що, новий вид оброку з кріпаків?
Є повно людей, які все життя "смоктали бюджетну цицьку", від академіків до дільничого міліціонера. Може держава, і хто на бюджеті, таки почне надавати послуги, які вона мала би в теорії робити?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 тра, 2022 15:04, всього редагувалось 1 раз.