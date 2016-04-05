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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1034103510361037
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:40

  Rack написав:flyman Згарища хто буде відновлювати? ЗСУ?

Якщо люди не хочуть жити тут із постійним відчуттям страху, нестабільності, то дайте їм можливість виїхати. Чи треба всіх зганати в колгоспи, трудові армії і будувати воєнний комунізм замість ринкової економіки? Така доктрина слуг?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Якщо люди не хочуть жити тут із постійним відчуттям страху, нестабільності, то дайте їм можливість виїхати. Чи треба всіх зганати в колгоспи, трудові армії і будувати воєнний комунізм замість ринкової економіки? Така доктрина слуг?

Мужики можуть і потерпіти півроку, на те вони і мужики. До осені обмеження частково знімуть, для тих, в кого є запрошення на роботу чи навчання, імхо.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:53

  lapay написав:
  flyman написав:Якщо люди не хочуть жити тут із постійним відчуттям страху, нестабільності, то дайте їм можливість виїхати. Чи треба всіх зганати в колгоспи, трудові армії і будувати воєнний комунізм замість ринкової економіки? Така доктрина слуг?

Мужики можуть і потерпіти півроку, на те вони і мужики. До осені обмеження частково знімуть, для тих, в кого є запрошення на роботу чи навчання, імхо.

Без роботи, без житла, без дітей, без жінок.
Якщо іти в ЗСУ (якщо візьмуть), то що і кого їм захищати (лапая)?

з.і.
навіть в лісопосадку не можна
https://piskivska-gromada.gov.ua/news/1652080813/
розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 20 березня 2022 року № 142 «Про заборону в Київській області відвідуванням лісів населенням і в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану» досі в силі.

Наголошуємо на неухильному дотриманні цього розпорядження! Відвідувати лісосмуги небезпечно! Утримайтесь від цього заради власної безпеки.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 тра, 2022 14:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:55

_hunter а,ну тоді все ок. Згарища тут - ті кого це не пельщаєт - там.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:57

  slonomag написав:Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.

Це що, новий вид оброку з кріпаків?

Є повно людей, які все життя "смоктали бюджетну цицьку", від академіків до дільничого міліціонера. Може держава, і хто на бюджеті, таки почне надавати послуги, які вона мала би в теорії робити?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 тра, 2022 15:04, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:00

  flyman написав:Якщо люди не хочуть жити тут із постійним відчуттям страху, нестабільності, то дайте їм можливість виїхати.
если у тебя панические аттаки выездом они не лечатся.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:07

greenozon
отнимите от этого числа тех кто мотается по машины безмытные и тысячи сейчас мотаются по схематозукурс 32-37 чтобы обналичить 100000 грн с карты по 32 и завести евро и сдать по 37
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