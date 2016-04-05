Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.
https://piskivska-gromada.gov.ua/news/1652080813/ розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 20 березня 2022 року № 142 «Про заборону в Київській області відвідуванням лісів населенням і в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану» досі в силі.
Наголошуємо на неухильному дотриманні цього розпорядження! Відвідувати лісосмуги небезпечно! Утримайтесь від цього заради власної безпеки.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 тра, 2022 14:56, всього редагувалось 1 раз.
slonomag написав:Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.
slonomag написав:Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.
С чего вы решили что люди будут рады работать на стройке за 500 долларов.Работу на стройке потянет каждый пятый если не меньше.
edvardd написав:Ближайшие две недели будут очень тяжелые для Украины и ее жителей, очень вероятен новый виток насилия и убийств. Возможна серьезная эскалация конфликта. Сильное политического давления на украинскую власть. Враг что-то замышляет против Украины и украинской власти, хочет морально и физически её сломать.
Отставить панику. У ВСУ каждый день успехи.
К началу июля будут понятны первые итоги донбасской операции. По результатам Западные штабы будут принимать решение о целесообразности военного или политического решения проблемы. Сражение в Донбассе - решающее на данном этапе войны. Защитники Азовстали ждут разблокирования Мариуполя.
Война в Украине - это первая после 1945 года война с применением всех видов и родов ВС. Амеры в ужасе от интенсивности и плотности артогня. Уже понимают что даже безъядерная война может стоить больших потерь. Европейцы, увидев руины Бучи, категорически против втягивания в конфликт.
slonomag написав:Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.
С чего вы решили что люди будут рады работать на стройке за 500 долларов.Работу на стройке потянет каждый пятый если не меньше.
Я же написал что сумма может быть другой. Пусть будет 1000уе. Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.