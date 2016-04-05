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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1035103610371038>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman
Мужики можуть і потерпіти півроку, на те вони і мужики. До осені обмеження частково знімуть, для тих, в кого є запрошення на роботу чи навчання, імхо.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:53

https://piskivska-gromada.gov.ua/news/1652080813/
розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 20 березня 2022 року № 142 «Про заборону в Київській області відвідуванням лісів населенням і в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану» досі в силі.

Наголошуємо на неухильному дотриманні цього розпорядження! Відвідувати лісосмуги небезпечно! Утримайтесь від цього заради власної безпеки.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 тра, 2022 14:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:55

_hunter а,ну тоді все ок. Згарища тут - ті кого це не пельщаєт - там.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:02

  flyman написав:
  slonomag написав:Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.

Це що, новий вид оброку з кріпаків?

Это просто альтернативный вариант "хоть как-то".
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:07

greenozon
отнимите от этого числа тех кто мотается по машины безмытные и тысячи сейчас мотаются по схематозукурс 32-37 чтобы обналичить 100000 грн с карты по 32 и завести евро и сдать по 37
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:17

Странная логика... Мужики и на руках ходить могут -- на те вони і мужики. Вопрос -- нахиба? -- если ноги есть.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:23

  slonomag написав:Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.


С чего вы решили что люди будут рады работать на стройке за 500 долларов.Работу на стройке потянет каждый пятый если не меньше.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:25

  edvardd написав:Ближайшие две недели будут очень тяжелые для Украины и ее жителей, очень вероятен новый виток насилия и убийств. Возможна серьезная эскалация конфликта. Сильное политического давления на украинскую власть. Враг что-то замышляет против Украины и украинской власти, хочет морально и физически её сломать.

Отставить панику. У ВСУ каждый день успехи.

К началу июля будут понятны первые итоги донбасской операции. По результатам Западные штабы будут принимать решение о целесообразности военного или политического решения проблемы. Сражение в Донбассе - решающее на данном этапе войны. Защитники Азовстали ждут разблокирования Мариуполя.

Война в Украине - это первая после 1945 года война с применением всех видов и родов ВС. Амеры в ужасе от интенсивности и плотности артогня. Уже понимают что даже безъядерная война может стоить больших потерь. Европейцы, увидев руины Бучи, категорически против втягивания в конфликт.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:31

  konstantin kirovograd написав:
  slonomag написав:Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.


С чего вы решили что люди будут рады работать на стройке за 500 долларов.Работу на стройке потянет каждый пятый если не меньше.


Я же написал что сумма может быть другой. Пусть будет 1000уе. Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.
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