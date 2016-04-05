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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 тра, 2022 15:40
flyman они харьковское направление свернули, не от избытка сил. Вот вот Херсон хоттабу вернут.
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vitaliian
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Додано: Сер 18 тра, 2022 15:51
vitaliian написав:flyman
они харьковское направление свернули, не от избытка сил. Вот вот Херсон хоттабу вернут.
тут вже не цікаво, а от всунути Європі, це зовсім інші відчуття
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flyman
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Додано: Сер 18 тра, 2022 15:55
slonomag написав:
Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.
Права вільно купувати валюту теж немає, бо треба було гасити паніку і вирівняти баланс. В нас воєнний стан і загальна мобілізація. Чекаємо завершення війни, своєї черги воювати чи відміни загальної мобілізації, якщо вояків вистачає.
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lapay
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Додано: Сер 18 тра, 2022 15:59
lapay написав: slonomag написав:
Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.
Права вільно купувати валюту теж немає, бо треба було гасити паніку і вирівняти баланс. В нас воєнний стан і загальна мобілізація. Чекаємо завершення війни, своєї черги воювати чи відміни загальної мобілізації, якщо вояків вистачає.
ВС можна подовжувати до безкінечності, як і ковідні обмеження ... але одні будуть голосувати ногами (еміграція), буйні будуть майданити ... а лапаї будуть затягувати гайки поки не зірве різьбу ... невже досвід ВФЯ ніпрощо ?
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flyman
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Додано: Сер 18 тра, 2022 16:01
lapay написав: slonomag написав:
Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.
\\\ В нас воєнний стан і загальна мобілізація. \\\
Про это, собственно, и разговор: крепостное право (вроде?) отменили, но не совсем...
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_hunter
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Додано: Сер 18 тра, 2022 16:02
lapay написав: slonomag написав:
Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.
Права вільно купувати валюту теж немає, бо треба було гасити паніку і вирівняти баланс. В нас воєнний стан і загальна мобілізація. Чекаємо завершення війни, своєї черги воювати чи відміни загальної мобілізації, якщо вояків вистачає.
Ну валюта то такое. Я например без проблем сдаю по 29 и не бегаю за той разницей по обменкам чтобы выиграть 10-15%. Это всего лишь деньги. А жить с семьей, или самому в гордом одиночестве есть разница. Тем более когда понимаешь что от этого никому пользы нет.
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slonomag
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Додано: Сер 18 тра, 2022 16:15
slonomag написав: lapay написав:
Ну валюта то такое. Я например без проблем сдаю по 29 и не бегаю за той разницей по обменкам чтобы выиграть 10-15%. Это всего лишь деньги. А жить с семьей, или самому в гордом одиночестве есть разница. Тем более когда понимаешь что от этого никому пользы нет.
Для пересічних є петиції про відміну загальної мобілізації і місцеві депутати, яким можна капати на мізкі. Навряд чи є щось дієвіше, під час воєнного стану. В армії немає вільного вибору, часто немає і здорового глузду, а ми всі вже однією ногою там, бо війна, нічого не зробиш.
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lapay
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