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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1035103610371038
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:40

flyman они харьковское направление свернули, не от избытка сил. Вот вот Херсон хоттабу вернут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:51

  vitaliian написав:flyman они харьковское направление свернули, не от избытка сил. Вот вот Херсон хоттабу вернут.

тут вже не цікаво, а от всунути Європі, це зовсім інші відчуття
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  slonomag написав:Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.

Права вільно купувати валюту теж немає, бо треба було гасити паніку і вирівняти баланс. В нас воєнний стан і загальна мобілізація. Чекаємо завершення війни, своєї черги воювати чи відміни загальної мобілізації, якщо вояків вистачає.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:59

  lapay написав:
  slonomag написав:Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.

Права вільно купувати валюту теж немає, бо треба було гасити паніку і вирівняти баланс. В нас воєнний стан і загальна мобілізація. Чекаємо завершення війни, своєї черги воювати чи відміни загальної мобілізації, якщо вояків вистачає.

ВС можна подовжувати до безкінечності, як і ковідні обмеження ... але одні будуть голосувати ногами (еміграція), буйні будуть майданити ... а лапаї будуть затягувати гайки поки не зірве різьбу ... невже досвід ВФЯ ніпрощо ?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:01

  lapay написав:
  slonomag написав:Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.

\\\ В нас воєнний стан і загальна мобілізація. \\\

Про это, собственно, и разговор: крепостное право (вроде?) отменили, но не совсем...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:02

  lapay написав:
  slonomag написав:Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.

Права вільно купувати валюту теж немає, бо треба було гасити паніку і вирівняти баланс. В нас воєнний стан і загальна мобілізація. Чекаємо завершення війни, своєї черги воювати чи відміни загальної мобілізації, якщо вояків вистачає.

Ну валюта то такое. Я например без проблем сдаю по 29 и не бегаю за той разницей по обменкам чтобы выиграть 10-15%. Это всего лишь деньги. А жить с семьей, или самому в гордом одиночестве есть разница. Тем более когда понимаешь что от этого никому пользы нет.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:15

  slonomag написав:
  lapay написав:Ну валюта то такое. Я например без проблем сдаю по 29 и не бегаю за той разницей по обменкам чтобы выиграть 10-15%. Это всего лишь деньги. А жить с семьей, или самому в гордом одиночестве есть разница. Тем более когда понимаешь что от этого никому пользы нет.

Для пересічних є петиції про відміну загальної мобілізації і місцеві депутати, яким можна капати на мізкі. Навряд чи є щось дієвіше, під час воєнного стану. В армії немає вільного вибору, часто немає і здорового глузду, а ми всі вже однією ногою там, бо війна, нічого не зробиш.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:22

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman они харьковское направление свернули, не от избытка сил. Вот вот Херсон хоттабу вернут.

тут вже не цікаво, а от всунути Європі, це зовсім інші відчуття

самому не смешно? :D
vitaliian
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