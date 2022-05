Додано: Сер 18 тра, 2022 16:54

slonomag написав: Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.

Честней некуда - богатых выпустить а бедных запереть в стране. Так "честно" только у Ассада в Сирии было, и то там с 42-х лет люди считались уже не бойцами -Inside the regime-controlled areas of Syria, men – regardless of their beliefs or politics – face conscription at 18 years of age. A man can be exempted or designated to a certain type of service for a limited number of reasons, including if he is the only son in a family or if he has a serious health issue.Studying at a university may result in a postponement and, if working in a government job or living outside the country, a man can submit an annual request for postponement for up to five years. Since the conflict began, even men who have completed their military service have been called up to serve again,Кстати вот уже и петиция на эту тему