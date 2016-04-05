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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10371038103910401041>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:54

  slonomag написав:Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.


Честней некуда - богатых выпустить а бедных запереть в стране. Так "честно" только у Ассада в Сирии было, и то там с 42-х лет люди считались уже не бойцами - https://www.fmreview.org/syria/davis-taylor-murphy

Inside the regime-controlled areas of Syria, men – regardless of their beliefs or politics – face conscription at 18 years of age. A man can be exempted or designated to a certain type of service for a limited number of reasons, including if he is the only son in a family or if he has a serious health issue. Alternatively, a man can pay to be exempted from service; in 2013 the government raised the fee from $7,500 to $15,000. Studying at a university may result in a postponement and, if working in a government job or living outside the country, a man can submit an annual request for postponement for up to five years. Since the conflict began, even men who have completed their military service have been called up to serve again, until the age of 42

Кстати вот уже и петиция на эту тему :lol: - https://petition.president.gov.ua/petition/139338
Востаннє редагувалось katso в Сер 18 тра, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:06

  GALeon написав:Вже не тільки мікрон хоче розбазарювати чужі землі.

я бы поверил в это ... НО! ... а кто это говорит

Те, кто слили операцию по вагнеровцам, те, кто слили оборонный заказ
Тот, кто увидел в глазах Путина мир

Банальный перевод стрелок.

Кстати, как тут не вспомнить о сданном Херсоне
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:09

  lapay написав:
  slonomag написав:Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.

Права вільно купувати валюту теж немає, бо треба було гасити паніку і вирівняти баланс. В нас воєнний стан і загальна мобілізація. Чекаємо завершення війни, своєї черги воювати чи відміни загальної мобілізації, якщо вояків вистачає.


У нас подмена понятий какая-то. По идее загальна мобилизация - это когда повестки приходят всем. И их мобилизированных в армии потом кормят, поят и одевают. А не так как у нас - люди не мобилизированы, но заперты в стране, сидят без работы, без зарплаты, проедают накопления и с ужасом ждут того момента когда таки все проедят и придет голод... :cry:

У нас вон заявили что нужно около миллиона человек - https://www.unian.ua/war/minoboroni-ori ... 24908.html - при этом 800 тысяч уже есть "численность ВСУ составляет 200 тысяч человек, резервистов — 250 тысяч человек, с боевым опытом — 407 тысяч человек."https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%80%94%20407%20%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.

Какого беса спрашивается держать в стране запертыми остальных 10 миллионов мужчин? :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:18

  katso написав:
Какого беса спрашивается держать в стране запертыми остальных 10 миллионов мужчин? :evil:

Как будто на Западе есть работа для этих 10 миллионов мужчин

Или стоять раком по 12 часов за минималку - это предел мечтаний ?

Работайте тут
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Какого беса спрашивается держать в стране запертыми остальных 10 миллионов мужчин?
Трошки підправлю
Запертими себе вважає не 10 млн....
Є звичайно якихось 0,1-0,3 млн різних там кацо.....
Але не варто так говорити про всіх...
Повірте
На Майдані було 1 млн...і бандюкович здриснув...
Якби 10 млн вважали себе запертими...зеленський би давно указ видав про відкритий кордон...
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Какого беса спрашивается держать в стране запертыми остальных 10 миллионов мужчин?

Частково, щоб не втікли назавжди, слідом за жінками. В Карабасі було так - або служиш, або платиш військовий податок, само собою, не 2%. Про те, що потрібно щось змінювати, навіть Арестович каже, бо фінанси співають романси, і ці зміни багатьом не сподобаються.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:26

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Я лично согласен что не выпускают.Так и должно быть.
Коллега пишет что он будет оттуда деньги слать.Куда :D если он там с семьёй будет.И вообще смотрится не очень такое нытью.А! караул! выпустите меня.Даже Ассад с 42 лет выпускал :D
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Тут всі це давно розуміють, крім одного, особливо обдарованого, який вчора цілий день засирав гілку, спростовуючи успіхи ВСУ на Харківщині, водночас будучи мешканцем Харкова.

Просто вокруг Харькова много неточной информации. Поэтому харьковчане скептически относятся к информации из непроверенных источников.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:28

  _hunter написав:
  lapay написав:
  slonomag написав:Суть в праве выбора чтобы каждый для себя сам мог решить хочет ли он выехать за границу, работать там пускай по 12 часов в день, но быть с семьей и помогать стране издалека, или оно того не стоит и лучше остаться тут. Всего навсего: право выбора.

\\\ В нас воєнний стан і загальна мобілізація. \\\

Про это, собственно, и разговор: крепостное право (вроде?) отменили, но не совсем...

вже продовжили на 3 місяці, добре влаштувалися слуги
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:29

  katso написав:Честней некуда - богатых выпустить а бедных запереть в стране. Так "честно" только у Ассада в Сирии было, и то там с 42-х лет люди считались уже не бойцами - https://www.fmreview.org/syria/davis-taylor-murphy


Я потому и написал 500-1000уе/месяц так как это не категория богатых. Любой мужик с прямыми руками может 2000уе в месяц делать в Европе, тоесть 500уе это впринципе посильный взнос. Я согласен что предложения типа "10.000уе 1 раз заплати и едь" действительно для 90% проблема, но 500уе/месяц это совсем другой разговор.
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