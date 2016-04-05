slonomag написав:

Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.