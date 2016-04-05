Туреччина заблокувала розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.(( Посли НАТО зустрілися сьогодні, 18 травня, з метою розпочати переговори про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу відразу після подання їх заявок. Однак опозиція Анкари зупинила будь-які потенційні голосування. Через відстрочку виникають сумніви, що початковий етап схвалення вдасться пройти за один або два тижні, як розраховував Столтенберг. Зараз генсек готує грунт для декількох днів напружених переговорів з цього приводу між США, Туреччиною, Фінляндією і Швецією. https://www.unian.ua/world/turechchina- ... 31799.html
slonomag написав:Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.
Inside the regime-controlled areas of Syria, men – regardless of their beliefs or politics – face conscription at 18 years of age. A man can be exempted or designated to a certain type of service for a limited number of reasons, including if he is the only son in a family or if he has a serious health issue. Alternatively, a man can pay to be exempted from service; in 2013 the government raised the fee from $7,500 to $15,000. Studying at a university may result in a postponement and, if working in a government job or living outside the country, a man can submit an annual request for postponement for up to five years. Since the conflict began, even men who have completed their military service have been called up to serve again, until the age of 42
konstantin kirovograd написав:budivelnik Я лично согласен что не выпускают.Так и должно быть. Коллега пишет что он будет оттуда деньги слать.Куда если он там с семьёй будет.И вообще смотрится не очень такое нытью.А! караул! выпустите меня.Даже Ассад с 42 лет выпускал
Не ну погодите, тут квартира, машина, дача, все бросать как-то не охота. И все с собой не увезешь. В любом случае будешь возвращаться. А слать деньги я потому и написал что это должно быть официально закреплено, уехал, помогаешь стране издалека, молодец, возвращайся как получится. Не шлешь, сбежал на крысу и ждешь пока за тебя все порешают, лучше не возвращайся, оставайся там куда уехал. Как-то так.
katso написав:Какого беса спрашивается держать в стране запертыми остальных 10 миллионов мужчин?
Частково, щоб не втікли назавжди, слідом за жінками. В Карабасі було так - або служиш, або платиш військовий податок, само собою, не 2%. Про те, що потрібно щось змінювати, навіть Арестович каже, бо фінанси співають романси, і ці зміни багатьом не сподобаються.
закінчувати в економіці воєнний комунізм і вертатися до ринкових відносин
fler написав:Туреччина заблокувала розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.(( Посли НАТО зустрілися сьогодні, 18 травня, з метою розпочати переговори про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу відразу після подання їх заявок. Однак опозиція Анкари зупинила будь-які потенційні голосування. Через відстрочку виникають сумніви, що початковий етап схвалення вдасться пройти за один або два тижні, як розраховував Столтенберг. Зараз генсек готує грунт для декількох днів напружених переговорів з цього приводу між США, Туреччиною, Фінляндією і Швецією. https://www.unian.ua/world/turechchina- ... 31799.html
Это те что обещали финов и шведов за ночь принять Они со своими правилами себя похоронят. То одна венгия тормозит все решения 20 стран ес.Тут турок и вашим и нашим. Нужно принимать решения по числу голосов а не чтобы все ЗА!
Я потому и написал 500-1000уе/месяц так как это не категория богатых. Любой мужик с прямыми руками может 2000уе в месяц делать в Европе, тоесть 500уе это впринципе посильный взнос. Я согласен что предложения типа "10.000уе 1 раз заплати и едь" действительно для 90% проблема, но 500уе/месяц это совсем другой разговор.
А женщины не могут такой налог платить? Может введём ещё налоги на бездетность, тунеядство... что там ещё? Трудодни, продразвёрстка?