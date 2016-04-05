RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1038103910401041>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:30

Колеги, дякую усім хто підписав петицію по Азовцям із Маріуполя!
вже є 1 500 000 підписів з усього світу
https://www.change.org/p/save-mariupol- ... 74538c7c06
greenozon
 
Повідомлень: 13475
З нами з: 01.06.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:30

Туреччина заблокувала розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.((
Посли НАТО зустрілися сьогодні, 18 травня, з метою розпочати переговори про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу відразу після подання їх заявок. Однак опозиція Анкари зупинила будь-які потенційні голосування.
Через відстрочку виникають сумніви, що початковий етап схвалення вдасться пройти за один або два тижні, як розраховував Столтенберг. Зараз генсек готує грунт для декількох днів напружених переговорів з цього приводу між США, Туреччиною, Фінляндією і Швецією.
https://www.unian.ua/world/turechchina- ... 31799.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2889
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:31

  katso написав:
  slonomag написав:Rack, у нас в Запорожье приехало куча беженцев с Мариуполя и области, которые я думаю с радостью за 500уе займутся стройкой и сделают в разы лучше меня. Так какой смысл держать меня тут, гонять по подвалам во время сирен, если я с бОльшей эффективностью мог бы работать в Европе и стабильно отправлять денежку сюда в том числе на восстановление моего дома если не дай бог его разнесут? Пусть это будет какой-то оффициальный фонд, выезжаешь за границу, будь добр каждый месяц скидывайся по 500-1000уе (сумма может быть другой) на защиту/восстановление страны. Ну или возвращайся и сам защищай/восстанавливай. И каждый пусть сам решает каким образом он будет помогать стране. Все честно.


Честней некуда - богатых выпустить а бедных запереть в стране. Так "честно" только у Ассада в Сирии было, и то там с 42-х лет люди считались уже не бойцами - https://www.fmreview.org/syria/davis-taylor-murphy

Inside the regime-controlled areas of Syria, men – regardless of their beliefs or politics – face conscription at 18 years of age. A man can be exempted or designated to a certain type of service for a limited number of reasons, including if he is the only son in a family or if he has a serious health issue. Alternatively, a man can pay to be exempted from service; in 2013 the government raised the fee from $7,500 to $15,000. Studying at a university may result in a postponement and, if working in a government job or living outside the country, a man can submit an annual request for postponement for up to five years. Since the conflict began, even men who have completed their military service have been called up to serve again, until the age of 42

Кстати вот уже и петиция на эту тему :lol: - https://petition.president.gov.ua/petition/139338

Виходить диктатор Асад гуманніше демократичних слуг
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29039
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2506 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:34

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
Я лично согласен что не выпускают.Так и должно быть.
Коллега пишет что он будет оттуда деньги слать.Куда :D если он там с семьёй будет.И вообще смотрится не очень такое нытью.А! караул! выпустите меня.Даже Ассад с 42 лет выпускал :D

Не ну погодите, тут квартира, машина, дача, все бросать как-то не охота. И все с собой не увезешь. В любом случае будешь возвращаться. А слать деньги я потому и написал что это должно быть официально закреплено, уехал, помогаешь стране издалека, молодец, возвращайся как получится. Не шлешь, сбежал на крысу и ждешь пока за тебя все порешают, лучше не возвращайся, оставайся там куда уехал. Как-то так.
slonomag
 
Повідомлень: 13
З нами з: 23.11.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:35

  pesikot написав:
  katso написав:
Какого беса спрашивается держать в стране запертыми остальных 10 миллионов мужчин? :evil:

Как будто на Западе есть работа для этих 10 миллионов мужчин

Или стоять раком по 12 часов за минималку - это предел мечтаний ?

Работайте тут
Даю бизнес-план - изготовление и установка окон. Капец как восстребованно

може буде ще право першої брачної ночі вернути слугам, а то їм вирішувати що раком в Польщі не стояти за польську мінімалку (2500 злотих, чи скільки там, 20000 грн. ) якось не взападло
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29039
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2506 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:37

  lapay написав:
  katso написав:Какого беса спрашивается держать в стране запертыми остальных 10 миллионов мужчин?

Частково, щоб не втікли назавжди, слідом за жінками. В Карабасі було так - або служиш, або платиш військовий податок, само собою, не 2%. Про те, що потрібно щось змінювати, навіть Арестович каже, бо фінанси співають романси, і ці зміни багатьом не сподобаються.

закінчувати в економіці воєнний комунізм і вертатися до ринкових відносин
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29039
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2506 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

3010 злотих мінімалка, 24000 грн
maxprofit
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:40

  fler написав:Туреччина заблокувала розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.((
Посли НАТО зустрілися сьогодні, 18 травня, з метою розпочати переговори про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу відразу після подання їх заявок. Однак опозиція Анкари зупинила будь-які потенційні голосування.
Через відстрочку виникають сумніви, що початковий етап схвалення вдасться пройти за один або два тижні, як розраховував Столтенберг. Зараз генсек готує грунт для декількох днів напружених переговорів з цього приводу між США, Туреччиною, Фінляндією і Швецією.
https://www.unian.ua/world/turechchina- ... 31799.html


Это те что обещали финов и шведов за ночь принять :D
Они со своими правилами себя похоронят.
То одна венгия тормозит все решения 20 стран ес.Тут турок и вашим и нашим.
Нужно принимать решения по числу голосов а не чтобы все ЗА!
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:42

[quote="5434856:pesikot"]
Как будто на Западе есть работа для этих 10 миллионов мужчин

Или стоять раком по 12 часов за минималку - это предел мечтаний ?

Якщо хтось наразі без роботи, то навіть тимчасово підробити складно, нікому нічого не потрібно, як доказ кількість замовлень на кабанчику ю.а.

Зображення
Востаннє редагувалось remark в Сер 18 тра, 2022 17:48, всього редагувалось 2 разів.
remark
 
Повідомлень: 916
З нами з: 25.12.15
Подякував: 157 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:43

  slonomag написав:
  katso написав:Честней некуда - богатых выпустить а бедных запереть в стране. Так "честно" только у Ассада в Сирии было, и то там с 42-х лет люди считались уже не бойцами - https://www.fmreview.org/syria/davis-taylor-murphy


Я потому и написал 500-1000уе/месяц так как это не категория богатых. Любой мужик с прямыми руками может 2000уе в месяц делать в Европе, тоесть 500уе это впринципе посильный взнос. Я согласен что предложения типа "10.000уе 1 раз заплати и едь" действительно для 90% проблема, но 500уе/месяц это совсем другой разговор.

А женщины не могут такой налог платить?
Может введём ещё налоги на бездетность, тунеядство... что там ещё? Трудодни, продразвёрстка?
gh78
 
Повідомлень: 163
З нами з: 25.04.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1038103910401041>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxprofit і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451688
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2944
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.