|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 18 тра, 2022 17:47
budivelnik написав:
Трошки підправлю
Запертими себе вважає не 10 млн....
Є звичайно якихось 0,1-0,3 млн різних там кацо.....
Зачем же их тогда закрыли, если их мизер, и погоды они не делают?
-
gh78
-
-
- Повідомлень: 163
- З нами з: 25.04.17
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
-
katso
-
-
- Повідомлень: 585
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 тра, 2022 17:53
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 2881
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|95156
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|451688
|
|
|1
|2944
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|